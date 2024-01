Giacomo Solinas scomparso nel nulla da quasi 200 giorni: un video riapre il giallo

Uscire di casa e diventare un fantasma. Senza un motivo. E' quello che è accaduto la scorsa estate a Giacomo Solinas, il 39enne di Gonnesa, nell'Iglesiente (sudovest della Sardegna): si allontanò l'8 luglio scorso senza fare più ritorno. Il caso aveva tenuto banco per settimane, tra ricerche vane e assenza totale di segnalazioni.

Giacomo Solinas scomparso nel nulla a luglio

Sarebbe dovuto partire per andare a lavorare come stagionale in Costa Smeralda, non lo ha mai fatto. I genitori lo avevano visto la notte precedente alla scomparsa: uscì di casa senza salutare. Da allora il suo cellulare risultò spento e nessuno l'ha più visto da allora. Sul caso era piombato il silenzio. Di certo si sa che si diresse verso le campagne dapprima in auto, lasciò in un punto zaino e borsone, poi tornò a casa e uscì a piedi come dimostrano le riprese di alcune telecamere di videosorveglianza del paese.

Nella zona mineraria di Seddas Moddizzi, non lontano da dove viveva Solinas, si concentrarono a lungo le ricerche. La polizia locale trovò tra i rovi uno dei borsoni dell'uomo, con all'interno solo alcuni indumenti, ma non il suo zaino. Sommozzatori e anche personale del soccorso alpino, carabinieri, corpo forestale e tutte le forze dell'ordine avevano perlustrato tutti i pozzi, anche i droni e i cani molecolari. Lì Solinas non c'è.

Durante la puntata di mercoledì sera, la trasmissione di Rai3 'Chi l'ha visto?', condotta da Federica Sciarelli, sono stati mandati in onda nuovi elementi che riaprono un giallo.

Un cenno di saluto: ma a chi?

Nel video si vede Solinas che cammina sul ciglio di una strada di campagna. Un attimo prima di sparire dalla visuale della telecamera, pare alzare una mano. Sembra in tutto e per tutto un saluto, un cenno di intesa ma a chi? Qualcuno che conosceva? Qualcuno lo aspettava e lo ha portato altrove, magari verso Cagliari? Una o più persone? Non ci sono risposte.

Il video integrale è disponibile qui.

La famiglia non si arrende

Un criminologo che sta seguendo il caso, Gianni Spoletti, ha inoltre fatto sapere che qualcuno, dopo la scomparsa di Solinas, ha provato ad accedere al suo account di posta elettronica, più volte. Al punto che poi l'account è stato "bloccato". Non è tutto. Il giorno prima di svanire nel nulla Giacomo Solinas avrebbe disattivato la funzione localizzazione allo smartphone, ha effettuato una telefonata di pochi secondi. Poi ha spento il telefono. Perché?

"Non crediamo - ha detto Spoletti a 'Chi l'ha visto?' - a una scomparsa volontaria. Crediamo sia stato aiutato da qualcuno a scomparire nel nulla". I familiari credono avesse un appuntamento con qualcuno e chiedono a chi abbia informazioni utili di farsi avanti. Non si arrendono e vogliono la verità. Si cerca Giacomo Solinas: occhi scuri, capelli brizzolati, un metro e ottanta di altezza. Scomparso nel nulla da quasi 200 giorni.