L'uomo scomparso nel nulla da quasi 10 giorni

Non hanno portato a nulla le ricerche di Giacomo Solinas, il 40enne di Gonnesa che si è allontanato da casa l'8 luglio scorso senza fare più ritorno.

Sarebbe dovuto partire per andare a lavorare come stagionale in Costa Smeralda, non lo ha mai fatto. I genitori lo hanno visto la notte precedente alla scomparsa, è andato via di casa senza salutare. Da allora il suo cellulare risulta spento e nessuno l'ha più visto da allora.

La zona mineraria di Seddas Moddizzi, non lontano da dove vive l'uomo, è quella in cui si sono concentrate le ricerche. La polizia locale ha trovato uno dei borsoni dell'uomo con all'interno alcuni indumenti. Sommozzatori e anche personale del soccorso alpino, carabinieri, corpo forestale e tutte le forze dell'ordine hanno perlustrato tutti i pozzi. Per cercare Solinas sono stati utilizzati anche i droni e i cani molecolari. Chi avesse informazioni utili può chiamare le forze dell'ordine. Passano i giorni, e aumenta l'angoscia.

L'ultimo aggiornamento è quello su Facebook della sorella Giorgia, il cui post pubblico risale a venerdì pomeriggio: "È difficile aggiornare tutte le persone che si sono preoccupate e che continuano a preoccuparsi di Giacomo perché siete veramente tantissimi! Avrei voluto darvi ulteriori notizie ma purtroppo non è così. Non abbiamo ancora trovato Giacomo e le ricerche sono state interrotte - spiega la sorella - Colgo l'occasione per ringraziare da parte mia e dei miei genitori TUTTI, VERAMENTE TUTTI! Il sindaco Pietro Cocco in primis, un grande sindaco ma sopratutto un grande UOMO senza di lui non sarei mai riuscita a fare niente di ciò che è stato fatto". La famiglia ringrazia tutti, "anche coloro che, con discrezione e rispetto, hanno fatto sentire la loro solidarietà...i nostri compaesani che si sono resi da subito disponibili al 100%... Non riesco a descrivere l'intensità con cui abbiamo sentito la vicinanza".