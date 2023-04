Giada morta dopo una caduta dal terzo piano, il giallo dell'ultima sera con l'ex

Si chiamava Giada Calanchini la ragazza romana di 22 anni morta dopo essere precipitata dal terrazzo di un appartamento al terzo piano di un edificio nel centro storico di Bosa (Oristano). La tragedia è avvenuta nella notte tra domenica e lunedì e il cuore della ragazza ha smesso di battere in ospedale, alcune ore dopo il ricovero. A nulla è servito l'intervento chirurgico al quale era stata sottoposta. Cosa sia accaduto è un giallo e spetta ai carabinieri cercare le risposte di quella che finora è una morte misteriosa.

Secondo una prima ricostruzione Giada Calanchini ha trascorso la sera di domenica in compagnia di alcuni amici e dell'ex fidanzato al "Bosa Beer fest", poi il gruppo si è spostato a casa dell'ex, dove è avvenuta la tragedia. Alcuni passanti hanno visto il corpo per terra e hanno subito chiamato il 118. Poco dopo è sopraggiunto l'ex. Nonostante la corsa in ospedale e l'operazione d'urgenza per Giada era ormai tardi. Troppo gravi il trauma cranico, il trauma toracico e addominale e le fratture agli arti.

È stata aperta un'inchiesta e sono stati sentiti i presenti, a iniziare dall'ex ragazzo. Sulle versioni fornite dai giovani interrogati c'è stretto riserbo. L'abitazione del 25enne è stata posta sotto sequestro. Gli inquirenti vogliono ricostruire la vita della ragazza. Utili informazioni potrebbero arrivare dall'analisi dei tabulati telefonici, dalle chat, dai social. Giada potrebbe avere deciso deliberatamente di lanciarsi nel vuoto, magari per un litigio con l'ex, ma quella del suicidio non è la sola ipotesi. Si ipotizza per esempio che la ragazza avesse in mente un gesto dimostrativo, ma che poi abbia perso l'equilibrio. Sono, lo ribadiamo, solo ipotesi. Proseguono gli accertamenti e gli interrogatori. Disposta anche l'autopsia sul corpo della 22enne.

In segno di vicinanza alla famiglia di Giada, gli organizzatori del Bosa Beer fest hanno sospeso la programmazione musicale per alcune ore.