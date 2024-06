Giada Zanola, la giovane mamma uccisa da Andrea Favero: cos'è successo sul cavalcavia e la fiaccolata silenziosa

Una grande folla silenziosa e commossa. Mille persone, forse anche di più, hanno preso parte alla fiaccolata in memoria di Giada Zanola, la giovane mamma originaria del bresciano, ma residente a Vigonza (Padova), uccisa dal compagno Andrea Favero. La donna è stata lanciata giù dal cavalcavia sull'autostrada.

Un evento, quello di ieri sera, racconta Cesare Arcolini su PadovaOggi, voluto fortemente dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gian Maria Boscaro, che ha voluto dar voce alla testimonianza della collettività, scossa dalla terribile tragedia. Un tragitto simbolico è stato scelto per la serata del ricordo: il corteo è partito da via Prati, dove abitava Giada ed è arrivato fino all'ormai tristemente celebre cavalcavia da dove il compagno ha deciso di spezzare i sogni della mamma gettandola di sotto nel vuoto nel caos dell'autostrada A/4. Alla serata di ricordo ha preso parte anche Gino Cecchettin, il papà di Giulia.

Le toccanti parole del sindaco di Vigonza

"E’ un'emozione vedere questa sera così tante persone che hanno deciso di condividere insieme, uno vicino all’altro, questo percorso così denso di significato. La settimana scorsa - ha detto il sindaco di Vigonaza Gian Maria Boscaro - la comunità di Vigonza è stata ferita da questo delitto che ci ha lasciato sgomenti perché a volte si pensa che certe cose non possano succedere a casa propria. Sembrano fatti distanti, anche se noi già nell’ultimo periodo avevamo sperimentato dei tragici femminicidi a pochi chilometri da Vigonza. Ho sentito dire da qualcuno, da pochi, che la fiaccolata di stasera non cambia niente: servono pene più drastiche, controlli più serrati. Io penso invece che la fiaccolata di stasera cambi tutto. Innanzitutto perché prova a far sentire meno soli il papà e i fratelli di Giada che stanno attraversando l’inferno di una sofferenza che non possiamo nemmeno immaginare e a cui va tutta la nostra vicinanza".

"Non esiste una giustificazione alla violenza"

"C'è una foresta che cresce silenziosa, come questa fiaccolata, di uomini e di donne che non accettano più atti di violenza, che non accettano che una donna non sia libera di fare le sue scelte sentimentali, che non accettano più le giustificazione del 'si ma lei avrà fatto qualcosa'. Questo è un cambio culturale -continua il sindaco - che pone le basi per una rivoluzione copernicana che così scontata non è, ma che questa sera vogliamo affermare con la nostra presenza".

"La nostra sfida - spiega il primo cittadino - come amministratori e come comunità, inizia domani: da quando dovremmo impegnarci ancora di più per educare i nostri ragazzi per insegnargli che non esiste una giustificazione alla violenza e che i rapporti personali e sentimentali pur con le difficoltà che gli contraddistinguono devono essere vissuti in modo sano e con il rispetto dell’altro. Dobbiamo batterci - ha concluso - anche per abbattere questo muro culturale che blocca tante donne dal chiedere aiuto per paura o per vergogna. Oggi i servizi ci sono e funzionano: centri antiviolenza, assistenza psicologiche, case sicure per l’emergenze. Spetta a ognuno di noi aiutare le donne in difficoltà e segnalare situazioni di abuso. Infine voglio concludere con un pensiero al piccolo che da questa tragedia avrà la vita segnata e a cui dobbiamo dare il massimo sostegno per fare in modo che possa avere una vita felice e serena nonostante tutto questo", conclude il sindaco di Vigonza.

"Giada afferrata per le ginocchia e spinta giù"

Nuovi particolari sono emersi in queste ore sulla morte di Giada: sarebbe stato lo stesso ex compagno a raccontare, in un primo momento, alla polizia di averla afferrata per le ginocchia e poi sollevata e spinta oltre il parapetto sul cavalcavia dell'autostrada A4, nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 maggio, dopo l'ennesimo litigio.

Dichiarazioni rese quando è stato fermato, giovedì 30 maggio, tuttavia senza la presenza di un avvocato, e quindi utili solamente per indirizzare le indagini ma non utilizzabili. Infatti, nell'interrogatorio di garanzia di venerdì, Favero si era poi trincerato nel silenzio. Le indagini proseguono. Giada Zanola era ancora viva quando è stata fatta cadere dal ponte: è un'ipotesi forte, ma resta tutto da provare. Resta da capire se la trentatreenne fosse stata, invece, drogata o stordita: ci vorrà circa un mese per i risultati dei test specifici. Lo strangolamento è escluso. Giada voleva andarsene e ricostruirsi una vita senza di lui. Non ne ha avuto il tempo.

