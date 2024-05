Giada Zanola uccisa dal compagno Andrea Favero: il "vuoto di memoria", l'alibi che crolla e il matrimonio saltato all'ultimo

L'autopsia servirà a capire come e dove la giovane mamma sia stata uccisa. Non è ancora chiaro, infatti, se la donna sia volata dal cavalcavia di via Prati a Vigonza ancora viva, oppure Favero l'abbia uccisa in precedenza e poi l'abbia gettata nel vuoto, a poche centinaia di metri dalla casa in cui vivevano. Giada potrebbe essere stata colpita già in casa e poi adagiata in auto.

Favero non è di aiuto agli inquirenti avendo riferito davanti al magistrato di avere "un vuoto". Resta il fatto che il camionista avrebbe cercato di crearsi un alibi. Ha inviato un messaggio sul cellulare della compagna post mortem in cui le scrive: "Sei andata al lavoro? Non ci hai nemmeno salutato!!". Un messaggio giunto sullo smartphone di Giada alle 7,38 quando ormai il suo corpo senza vita in autostrada era stato rinvenuto, dopo essere stato straziato da un camion in transito, e ancora si ipotizzava il gesto estremo. Nel giro di poche ore le indagini hanno preso un'altra piega.