Parziali ammissioni

Giada Zanola, il compagno ammette: "L'ho afferrata e spinta giù". Poi ritratta

La prima parziale confessione di Andrea Favero non è utilizzabile: le ammissioni rese ai poliziotti non sono state ripetute davanti a giudice e pm. Alla fiaccolata per la giovane mamma anche Gino Cecchettin