Ragazza "uccisa a coltellate" nella chiesetta: doppia svolta nel giallo, ma ci sono molte ombre

Sin dall'inizio gli inquirenti procedono con il massimo riserbo. Ma c'è una doppia svolta nelle indagini sul giallo di La Salle (Aosta). La vittima ha un nome.

Le indagini sul giallo di La Salle (Aosta)

Aveva 22 anni, abitava vicino a Lione. Gli investigatori hanno il nome della ragazza trovata morta in una chiesetta diroccata in Val d'Aosta, l'hanno riconosciuta i genitori. Sarebbe stato, inoltre, fermato nelle scorse ore all'estero il ragazzo, coetaneo, che sarebbe stato visto in sua compagnia. Lo riportano oggi alcuni quotidiani, ma non ci sono ancora conferme ufficiali in tal senso. Insieme cercavano ruderi abbandonati, vagavano da settimane, secondo quel che si è ricostruito finora.

Uno "strano" omicidio, in ogni caso. L'autopsia ha, infatti, lasciato più di qualche dubbio. Lei è morta per dissanguamento. Accoltellata con un coltello da campeggio. Due fendenti al collo e uno, molto superficiale, all'addome. Ma non ci sono segni di lotta e non sono ferite che descrivono un atto d'impeto. Ci sono ancora parecchie ombre. Cosa sia accaduto in quel rudere è un mistero.

La coppia "dark" era stata notata

Un testimone aveva incontrato a cavallo tra fine marzo e inizio aprile la coppia di ragazzi "pallidi e in abiti dark", erano andati a fare la spesa a un supermercato di una località vicina: "Lei: molto bella, ma sofferente, emaciata. Lui con i ricci neri e la carnagione olivastra". Gli avevano raccontato di essere arrivati dal confine svizzero. Non avevano abiti invernali, nei giorni seguenti aveva anche nevicato.

"Sembrava che dormisse", avevano raccontato agli inquirenti i passanti che avevano notato nella penombra quello che è poi risultato essere il cadavere della giovane, in posizione fetale, dentro la chiesetta diroccata. Il giallo ha scosso la piccola località che si chiama Equilivaz, fuori da qualsiasi rotta turistica. Per raggiungere la cappella della tragedia bisogna arrivare in auto fino a un parcheggio lungo la statale 26 della Valle d’Aosta, poi attraversare un ruscello e camminare all’incirca 10 minuti tra i boschi.