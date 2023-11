Giallo nel villaggio turistico: trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione

Solo l'autopsia può fare chiarezza sulle cause del decesso: è un giallo il ritrovamento del cadavere di una donna in un camping - villaggio turistico a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, supino, in un bungalow di località Torre di Mare; non sarebbe stato nemmeno possibile confermare ufficialmente l'identità della vittima. I carabinieri hanno trovato però nella struttura il documento di una 57enne napoletana. Sarebbe lei la vittima. Ma non è chiaro perché fosse nella struttura, chiusa da mesi.

Il cadavere è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale di Battipaglia. Non ci sarebbero evidenti segni di violenza, ma è necessario attendere l'esito dei rilievi istologici per poter escludere la pista dell'omicidio. La salma resta sotto sequestro, in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria. Il corpo era stato scoperto venerdì da una delle persone che possiedono una casa vacanze all'interno della struttura, e che da tempo non si recava lì: la struttura è aperta solo d'estate, stagione in cui la zona è molto frequentata. Quando arriva l'autunno, in giro non c'è quasi nessuno.

Il corpo in decomposizione era in camera da letto mentre in cucina sarebbero stati ritrovati elementi che lascerebbero pensare a un ultimo pasto consumato da almeno due persone. Forse non era sola. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il corpo sia rimasto nel bungalow per molto tempo, non quantificabile, per ora, con certezza. Per questo motivo, gli inquirenti al momento non escludono alcuna pista. Indagano i carabinieri.

