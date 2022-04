Inferno di Pasquetta: auto e moto in fiamme: morti marito e moglie, 4 feriti

Giampietro Beltrami e Maria Luisa Bonomi, marito e moglie di 56 e 53 anni, sono morti in una terribile carambola sulla Strada provinciale 40, che collega la Val Seriana con il lago di Endine. I coniugi residenti a Gazzaniga, erano partiti lunedì in compagnia di amici per la gita di Pasquetta in sella alle amate motociclette. Tutto è successo intorno alle 14.30.

Sulla dinamica indagano i carabinieri di Clusone, a cui sono stati affidati i rilievi. Sembra che tutto sia cominciato da un primo impatto tra una moto Kawasaki e la Ford Kuga dove c'erano a bordo marito, moglie e figlioletto di pochi mesi. I primi due motociclisti sono stati sbalzati entrambi a terra, sull'asfalto, ma la Ford ha continuato la sua corsa: ha centrato prima una Ducati e poi anche un'altra moto, quest'ultima finita sotto le ruote dell'auto e subito incendiata. La famiglia a bordo della Ford è riuscita a scendere in tempo: il povero Beltrami invece non è riuscito ad allontanarsi dalla sua moto ed è morto carbonizzato. Gravemente ferita anche la moglie Maria Luisa, che seppure in vita non è sopravvissuta a lungo nell'impatto.

Sono gravi anche altre due donne, soccorse da ambulanza e automedica e trasferite d'urgenza (in codice rosso) in elicottero al Civile di Brescia e al Papa Giovanni di Bergamo. In ospedale anche i loro mariti, ricoverati però in codice giallo al Gavazzeni di Bergamo e all'ospedale di Piario. La strada è stata chiusa, in un disastro di lamiere e sirene: sul posto si sono contate almeno quattro ambulanze (Croce Rossa, Croce Blu e Croce Verde) oltre all'automedica, gli elicotteri decollati da Bergamo e Milano, i Vigili del Fuoco con mezzi speciali, i Carabinieri di Clusone.