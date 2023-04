Tragedia in cantiere: è morto l'imprenditore Giancarlo Bertelli

Si è chiarita in parte la dinamica del terribile incidente sul lavoro avvenuto verso le 7.30 di oggi, lunedì 17 aprile, in un cantiere edile di San Felice del Benaco, in provincia di Brescia. A perdere la vita - scrive BresciaToday - non è stato un operaio, come trapelato in un primo momento, ma il presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda responsabile dei lavori, la Eurocomp e Ind di Salò.

Giancarlo Bertelli, 65enne di Salò, è precipitato dal ponteggio di una villetta in fase di ristrutturazione situata tra via Gardiola e via Silvella. Restano ancora da chiarire le cause della caduta fatale e perché l'imprenditore si trovasse sull'impalcatura. Il 65enne avrebbe improvvisamente perso l'equilibrio, forse dopo aver messo un piede in fallo, oppure a causa di un malore. Al momento, sono queste le ipotesi al vaglio degli ispettori del nucleo prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro di Ats (azienda tutela salute) e dei carabinieri. La dinamica esatta dell'incidente sul lavoro è ancora al vaglio degli inquirenti.

Inutili, purtroppo, i soccorsi: i sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al 65enne. La salma di Giancarlo Bertelli è stata trasferita all'ospedale Civile di Brescia, a disposizione dell'autorità giudiziaria, che sta valutando se effettuare un'autopsia per far luce sulle cause del decesso.