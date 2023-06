Gianluca Maffeis: il ragazzo morto dopo una lite tra fratelli

Non ce l'ha fatta. La lite tra fratelli avvenuta domenica scorsa, 25 giugno, a Mozzo, in provincia di Bergamo, ha avuto un tragico epilogo: il 31enne Gianluca Maffeis è morto in ospedale. Le sue condizioni erano apparse subito disperate, quando era stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Papa Giovanni XXIII. In coma, non si è più ripreso dalla presunta caduta al termine del litigio con il fratello minore Lorenzo, 26 anni, già agli arresti domiciliari e ora accusato di omicidio: l'episodio risale allo scorso fine settimana.

Cosa è successo? Secondo quanto ricostruito finora da chi indaga, sabato sera i due ragazzi erano andati insieme in una discoteca di Seriate, dove gli animi si sarebbero già agitati: il fratello più grande avrebbe litigato con altre persone per via di una ragazza contesa, e l'altro sarebbe intervenuto per sedare la presunta zuffa. Al termine della serata, la lite è proseguita tra i due fratelli, anche a casa, nell'abitazione che condividevano a Mozzo: all'alba si sarebbero messi le mani addosso, procurandosi entrambi delle ferite. Ad avere la peggio è stato Gianluca. Ricoverato in ospedale a Bergamo non si è più ripreso: giovedì 29 giugno ne è stato dichiarato il decesso.

Il fratello minore era già stato arrestato per tentato omicidio: ora le accuse si fanno ben più pesanti. Si sarebbe già detto disperato per quanto successo: voleva bene al fratello, mai avrebbe voluto finisse così. I suoi legali riferiscono che avrebbe agito solo per legittima difesa. La magistratura nel frattempo ha disposto l'autopsia sul corpo del 31enne: si cerca di risalire alle cause esatte del decesso. Potrebbe essere morto per le conseguenze della caduta, oppure per un arresto cardiaco nel mezzo della lite. È tutto ancora da chiarire con esattezza. Le indagini proseguono e sono affidate ai carabinieri. Sotto shock anche la madre.

