"Spero di averla presa bene": le frasi choc di Gianluca Molinaro dopo aver ucciso la ex Manuela Petrangeli

"L'ho uccisa, speriamo che l'ho presa bene, ho visto il sangue che schizzava da tutte le parti". Queste le parole che avrebbe usato Gianluca Molinaro parlando al telefono con la sua ex dopo aver ucciso a colpi di fucile Manuela Petrangeli, la fisioterapista di 51 anni con cui aveva avuto una relazione. La donna a cui Molinaro ha confessato l'omicidio lo ha poi convinto a costituirsi in una caserma dei carabinieri. Il dettaglio della testimonianza, riferisce l'Adnkronos, è riportata nell’ordinanza con cui il gip di Roma sabato ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere.

L'omicidio e il messaggio all'amico: "Gli ho sparato du' botti"

Il femminicidio è avvenuto giovedì scorso, 4 luglio, a Roma. L'uomo ha aspettato che la sua ex compagna e madre di suo figlio uscisse dalla casa di cura di Villa Sandra dove la donna lavorava, poi ha accostato con la Smart e ha esploso due colpi da circa un metro di distanza con un fucile a canne mozze detenuto illegalmente. Il primo ha raggiunto Petrangeli al braccio, il secondo, fatale, il cuore. Uccidendola sul colpo. "Oggi forse prendo due piccioni con una fava" avrebbe scritto a un amico prima di aprire il fuoco. Subito dopo l'omicidio un altro sms, allo stesso numero: "Gli ho sparato du' botti". Messaggi che l’amico di Molinaro ha detto di aver visto quando ormai era troppo tardi.

Nel corso dell'interrogatorio Molinaro ha fatto scena muta. Quando si è presentato alla caserma dei carabinieri Molinari avrebbe invece detto ai carabinieri di aver installato un sistema di videosorveglianza a casa della ex e di aver così scoperto "continui tradimenti e che la donna si era iscritta a un sito di incontri". Ma per gli inquirenti è tutto falso. A casa di Manuela non c'era nessun sistema di videosorveglianza e i due si erano comunque già separati. A carico dell'uomo sono emersi dei precedenti per atti persecutori e stalking nei confronti di una donna frequentata in precedenza. Manuela invece non lo aveva mai denunciato.

Nell'ordinanza il gip evidenzia la "pervicace gelosia" dell'uomo "nonostante la relazione si fosse conclusa da circa tre anni". L'attuale compagna invece avrebbe riferito agli inquirenti che con lei Molinaro era sempre stato calmo manifestando solo disagio per le difficoltà avute con il figlio minorenne che non riusciva a frequentare assiduamente.