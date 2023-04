Perché Gianluca Paul Seung era libero di uccidere

Fine delle speranze. Barbara Capovani, la psichiatra di 55 anni aggredita venerdì davanti all'ospedale di Pisa è morta domenica sera. Ad annunciarlo ufficialmente è stato un bollettino medico congiunto dell'azienda ospedaliero-universitaria pisana e dell'azienda Usl Toscana nord-ovest. "Si è conclusa alle 23.40 la procedura di accertamento di morte con criteri neurologici - viene riportato -. Come già preannunciato nel precedente bollettino medico, si procederà alla donazione degli organi così come da volontà espressa in vita dalla Dr.ssa Capovani, condivisa dai familiari e autorizzata dal magistrato" della procura di Pisa. Un uomo di 35 anni, Gianluca Paul Seung, italiano, è in stato di fermo dall'alba di ieri. La donna lascia il marito e tre figli.

Barbara Capovani uccisa da Gianluca Paul Seung

"Sono uno sciamano, mediatore fra invisibile e visibile; collego le dimensioni". Così si raccontava Gianluca Paul Seung, che era stato collocato in cura presso il servizio psichiatrico diagnosi e cura di Pisa nel 2019. In base alle prime indagini è emerso che l'uomo "nutriva forti rancori nei confronti della dottoressa, che lo aveva avuto in cura in quell'anno, elementi che trovano conferma nell'analisi dei social media dell'indagato". I profili social sono pieni di post deliranti e complottisti, dalla guerra in Ucraina alla massoneria, dalla Chiesa a questioni più prettamente locali che riguardano soprattutto Lucca e Viareggio.

Seung aveva in programma di aggredire la donna già dal giorno precedente - vestito con abiti scuri, coperto in parte da cappello e mascherina chirurgica con in spalla uno zaino - ma Barbara Capovani non c'era. La procura contesta dunque l'aggravante della premeditazione. Il giorno dopo, la drammatica sequenza dei colpi. Ha massacrato Capovani, ma l'arma non è stata ritrovata. L'aggressione è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza che hanno permesso di identificarlo. Ha colpito ripetutamente al cranio la vittima, cogliendola di sorpresa alle spalle, mentre era chinata sulla propria bicicletta per aprire il lucchetto e andare via alla fine del proprio turno di lavoro. Il killer aveva portato con sé abiti per cambiarsi dopo il delitto.

Nella notte tra sabato e domenica la polizia si è recata presso l'abitazione di Gianluca Paul Seung per eseguire una perquisizione, l'uomo si è barricato dentro. Quando gli agenti hanno sfondato la porta, lui ha tentato di sfuggire all'arresto usando uno spray urticante. In casa è stata trovata anche una balestra con diversi dardi. I poliziotti hanno sequestrato indumenti, oggetti, il telefono cellulare e il pc dell'indagato.

Seung era persona nota alle forze dell'ordine

Seung era persona nota alle forze dell'ordine per i suoi comportamenti violenti e per una serie di lettere recapitate a vari enti locali, in cui denunciava presunti complotti. Aveva ricevuto diversi fogli di via dalle province di Lucca, di Prato e di recente anche di Pisa. Poco tempo fa era stato arrestato per un'aggressione in tribunale a Lucca. In passato aveva aggredito anche un medico psichiatra dell'ospedale Versilia di Viareggio.

Nel 2019 era stato in cura presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Pisa, di cui Barbara Capovani era responsabile. Poi non c'erano stati più contatti fra loro. Ma tanto è bastato. Il nome di Capovani ritorna in uno dei deliri di Seung. Lei nei suoi confronti aveva effettuato una diagnosi di disturbo narcisistico sostenendo comunque che il paziente fosse in grado di intendere e di volere. Lui l'aveva accusata di "vendere cellule staminali insieme a Putin", di "essere una spia" e, in un delirante post del 17 luglio 2022, di "rituali satanici". "Molti psichiatri in Italia sono coinvolti in riti satanici dove uccidono i minori, fra cui Barbara Capovani" scriveva. Puntava il dito contro psichiatri toscani, accusandoli di gestire un "traffico di organi e ormoni rapendo bambini e uccidendoli - diceva nel 2021 - dal sangue ricava un ormone che serve per prolungare la vita usato anche da Elisabetta di Inghilterra".

Gli psichiatri: "Non siamo in grado di difenderci"

"Non siamo in grado di difenderci dalle violenze e non possiamo non lanciare un allarme che riguarda la nostra sicurezza, di medici e operatori, nei dipartimenti di psichiatria e in generale nelle strutture ospedaliere", dicono in una nota la presidente della società italiana di psichiatria, Emi Bondi, direttore del dipartimento di Salute mentale dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, e la presidente eletta della Sip, Liliana Dell'Osso, direttore della clinica psichiatrica dell'Università di Pisa.

L'aggressione della psichiatra Capovani è solo l'episodio più recente degli ultimi due mesi, dopo altri avvenuti a Lodi e a Chioggia. "Ogni giorno riceviamo decine di segnalazioni di fatti minori, ma non per questo meno importanti. Non si tratta di episodi isolati, ma più che quotidiani, quasi orari. La psichiatria, secondo i dati Anaao-Assomed è la branca della medicina più colpita da questi episodi (il 34%), seguita dai pronto soccorso (20%)", osservano i due psichiatri.

Liberi di fare del male: non ci sono posti sicuri per pazienti come Seung

Se chiudere i manicomi è stato, evidentemente, un atto di civiltà e di umanizzazione, appare sempre più chiaro che la legge sulle Rems è stata un fallimento. Le Rems sono residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, strutture sanitarie di accoglienza per autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. Per soggetti come Seung in realtà in Italia non esistono strutture adeguate.

"Non sappiamo dove metterli", fanno presente vari esperti sui quotidiani oggi. Hanno un disturbo psichiatrico, nel caso del dramma di Pisa un disturbo narcisistico e paranoico, ma anche atteggiamenti antisociali. Sono imputabili, processabili, ma anche quando si arriva a condanne in carcere sono, in ogni caso, ingestibili. Solitamente quando vengono condannati finiscono sempre ai domiciliari, e poi a piede libero. In alcuni paesi invece, come il Regno Unito, sono previsti percorsi carcerari ad alta sanitarizzazione, reparti di massima sicurezza con assistenza psichiatrica. Per i malati pericolosi non ci sono più posti sicuri: il dramma di Pisa riporta in primo piano un problema noto da tempo.

Sotto il profilo dei precedenti di polizia, il 35enne risulta sì essere stato indagato più volte, per reati violenti, anche di carattere sessuale. E a suo carico ci sono anche molte evasioni da misure cautelari precedenti. Ma non risultano comunque condanne, non era gravato da misure attualmente pendenti. Ora Seung si trova in carcere al Don Bosco a disposizione dell'autorità giudiziaria.