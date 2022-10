Schianto tra moto e auto: morto un ragazzo di 29 anni

Dramma a Rivergaro, in provincia di Piacenza: un ragazzo di 29 anni, Giuanluca Riva, ha perso la vita in seguito ad un violento incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 30 ottobre, sulla Statale 45. La vittima, originario della provincia di Monza, si stava dirigendo verso Bobbio insieme ad un gruppo di amici quando, per cause ancora da accertare, la sua moto è andata a scontrarsi contro un'auto

Nulla da fare per il ragazzo, subito soccorso dai volontari della Pubblica Valnure e dai sanitari dell'autoinfermieristica del 118, partita da Piacenza. Sul posto è atterrato anche l'elicottero proveniente da Brescia ma medico e infermiere, dopo i lunghi tentativi di rianimazione, hanno soltanto potuto constatare il decesso: troppo gravi le ferite riportate dopo essere stato sbalzato dalla sella della moto contro il guardrail. Dei rilievi se ne occupano i carabinieri della Stazione di Rivergaro, sul posto con il comandante Roberto Guasco e più pattuglie: stando ai primi accertamenti sulla dinamica sembrerebbe che l'auto stesse svoltando a sinistra in via Trebbia quando, alle sue spalle, sarebbe sopraggiunta la moto in sorpasso.