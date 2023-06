Trovato morto in spiaggia soli 29anni. La rabbia dei famigliari: "All'oscuro di tutto per giorni"

Una morte al momento inspiegabile. Il cadavere di Gianmarco Fenzi, italiano di 29anni, residente e lavoratore stabile a Tenerife (la più grande delle isole Canarie) è, al momento, un mistero. Il corpo del ragazzo è stato trovato privo di vita in una spiaggia dell'isola. Gianmarco era originario di Livorno e risiedeva e lavorava stabilmente nella ristorazione. Secondo il quotidiano "Il Tirreno" le autorità spagnole avrebbero già disposto l'autopsia sul corpo del giovane, ma al momento non trapela nulla. Il corpo, privo di vita, sarebbe stato trovato sulla spiaggia di Puetro Colon, una delle più turistiche dell'isola, ma le certezze si fermano qui. Non è chiaro se il cadavere del ragazzo sia stato trovato di giorno e di notte, né dove si trovasse esattamente. Secondo alcune ricostruzioni la salma potrebbe essere stata trovata addirittura dieci giorni fa. Un'evidenza che fa salire la rabbia dei genitori che per giorni non hanno saputo niente ed hanno appreso della morte del figlio tramite i social.

"Quando ho saputo della sua morte, e non l’ho saputo dalla Farnesina né dalle forze dell’ordine della Canarie, ho chiamato il consolato. Loro hanno scritto il suo nome, mi hanno risposto che non sapevano nulla, ma poi si sono informati e mi hanno spiegato che era vero. Ho chiamato quindi la polizia, dicendo di essere suo padre, e mi hanno detto che avevano fatto l’autopsia, ma senza entrare nel dettaglio delle cause della morte" ha puntualizzato il padre del giovane intervistato dal quotidiano "Il Tirreno". Il papà sarebbe già partito verso l'isola per avere indietro la salma del figlio e pretendere chiarimenti.

Gianmarco prima di lavorare a Tenerife, si era stabilito a Minorca per aprire un ristorante toscano con il padre: un impegno durato cinque anni, al termine del quale il padre è poi tornato stabilmente a Livorno e il ragazzo si sarebbe spostato nell'isola delle Canarie, dove aveva molti amici. Una vita e un'esistenza apparentemente solare e ordinaria, spezzatasi tragicamente, in modo immotivato, su una spiaggia che si affaccia sull'Oceano Atlantico.

Continua a leggere su Today.it