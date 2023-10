Gianmarco Medini scomparso da tre mesi, l'appello della mamma: "Aiutateci a trovarlo"

Tre mesi senza notizie e senza lasciare tracce, con il timore che possa essere accaduto qualcosa di tragico. È ancora un mistero il caso di Gianmarco Medini, un ragazzo di Latina di 32 anni scomparso nel nulla dallo scorso 23 luglio, quando si è allontanato da casa senza dire dove sarebbe andato. Un allontanamento volontario che ben presto ha fatto sprofondare nell'angoscia la famiglia. Da quel giorno si sono infatti perse le tracce del ragazzo e i genitori temono possa trovarsi in difficoltà.

La storia di Gianmarco è stata affrontata anche durante l'ultima puntata del programma televisivo "Chi l'ha visto?", con la mamma del 32enne, Paola, che è intervenuta lanciando un appello: "Aiutateci a trovarlo. Sono preoccupata non ritira neanche la sua pensione. Il bancomat forse lo ha perso o gli è stato rubato. Non sappiamo dove alloggia e come mangia".

Come specificato durante la trasmissione, il ragazzo sarebbe stato avvistato nel mese di agosto nella zona di Courmayeur, in Valle d'Aosta, ma da quel momento i contatti si sarebbero interrotti nuovamente. La madre del giovane ha raccontato di aver avuto una segnalazione da parte di una donna che lo aveva riconosciuto dopo una prima denuncia di scomparsa e che ha raccontato di averlo visto dimagrito. Gianmarco Medini è alto 182 centimetri, ha i capelli castani, occhi verdi e una barba, ed è di corporatura snella. Come riportato sulla sua scheda sul sito di "Chi l'ha visto?", è impossibile contattare il ragazzo: "Il suo cellulare risulta spento e ha con sé il passaporto. I familiari temono che possa trovarsi in difficoltà". Tre mesi di preoccupazione, con la famiglia di Gianmarco che attende con ansia qualsiasi notizia che possa contribuire a ritrovare il 32enne.

