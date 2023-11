Giannardo Acca trovato morto dentro la sua auto: era scomparso nel nulla da settimane

Il giallo è terminato nel modo più drammatico. Trovato senza vita Giannardo Acca, l'ex luogotenente dell'aeronautica militare scomparso inspiegabilmente nel nulla da Fertilia, nel nord della Sardegna, il 16 ottobre scorso e per le cui ricerche si erano mobilitati in tanti nell'isola, anche grazie alla trasmissione "Chi l'ha visto?".

Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti della polizia stradale hanno individuato l'Audi fuori strada sulla statale 291, direzione Alghero, nella rampa di accesso per la Camionale. Un'arteria trafficata, che collega Sassari, Porto Torres e Alghero. Il corpo senza vita del 59enne è stato recuperato all'interno dell'abitacolo dai vigili del fuoco. La vettura ha fatto un volo di circa 20 metri. Sulle cause della morte si indaga, ma l'ipotesi al vaglio più probabile è quella di un incidente stradale il giorno stesso della scomparsa. La sua auto era nascosta dalla vegetazione, fitta macchia mediterranea, sotto la rampa di quella che è una sorta di superstrada.

Per 20 giorni le ricerche, inizialmente a tappeto anche nelle campagne, non avevano portato a risultati concreti. Acca era diventato "un fantasma". Sui social e in tv il figlio Samuele ha scritto tanti commoventi, accorati messaggi rivolti al padre, e aveva lanciato un appello invitando chiunque potesse farlo a stampare la locandina con la foto del genitore e a esporla ovunque. Acca in una mattinata qualunque di metà ottobre si era allontanato a bordo della sua Audi portando con sé il caricabatteria del cellulare e il portafogli. Si pensò che volesse far perdere le proprie tracce, per qualche oscura ragione. La speranza era quella di riportare Giannardo Acca a casa, vivo. Invece con ogni probabilità l’uomo è rimasto vittima di un "banale" incidente con la sua auto, perdendo il controllo e finendo tra i cespugli. Certezze su cause e dinamica dell'incidente non ce ne possono essere, al momento.

L'ultimo messaggio del figlio Samuele su Facebook risaliva alla sera del 7 novembre, poco meno di 24 ore prima del ritrovamento: "Ciao Papà, come stai? Sono ormai 27 giorni che non ci sentiamo. Ti scrivo qui perché non ho altro. Ti scrivo qui perché non so dove sei. Ti scrivo qui perché quando alzo gli occhi al cielo, le stelle mi dicono che ci sei, e che vorresti abbracciarci tanto quanto noi tutti vogliamo abbracciare te. Ti scrivo per dirti che ci sono arrivati tantissimi messaggi da amici, parenti e colleghi da tutto il mondo. Ho preso il tempo di leggerli e di rispondere a modo mio, una lacrima alla volta". Sotto il lungo post, dopo la conferma della morte di Giannardo Acca, si susseguono tanti messaggi di cordoglio da parte di conoscenti e di semplici cittadini che nelle scorse settimane avevano dato una mano nelle ricerche e negli appelli social.

