Schianto contro il guardrail in autostrada: Gianpaolo muore a 26 anni

La carambola improvvisa, l'impatto con il guardrail e l'auto che si ribalta. Un ragazzo di 26 anni, Gianpaolo Lunardon, è morto in un grave incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, giovedì 10 agosto, lungo l'autostrada A27, sulla direttrice di Belluno, poco dopo il casello di Treviso nord. La dinamica della tragedia è ancora da accertare, ma secondo una prima ricostruzione, l'auto guidata dal 26enne è uscita fuori strada, schiantandosi contro il guardrail e poi ribaltandosi al centro della carreggiata.

Come riporta TrevisoToday, per Gianpaolo Lunardon non c'è stato nulla da fare, mentre il passeggero D.B., della stessa età se l'è cavata con lesioni fortunatamente non gravi. Alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l'allarme al Suem 118 ma quando medico e infermieri sono intervenuti sul posto, non è rimasto che constatare il decesso della giovane vittima, la 38esima dall'inizio dell'anno nella Marca, Intervenuti in A27 i vigili del fuoco del distaccamento di Treviso e la polizia stradale del distaccamento della A27. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti. L'autostrada è stata temporaneamente chiusa con la circolazione deviata all'uscita di Treviso nord per consentire i rilievi di legge.

