Gigi Bici, 16 anni a Barbara Pasetti. La figlia: "Non me ne faccio nulla delle sue scuse"

Per l'omicidio di Luigi Criscuolo, 60enne conosciuto da tutti a Pavia come "Gigi Bici" per la sua popolare rivendita di biciclette, è stata condannata a 16 anni Barbara Pasetti. La fisioterapista, a processo con rito abbreviato, oltre all'omicidio volontario era accusata anche di occultamento del cadavere, detenzione illegale di arma e tentata estorsione. I pubblici ministeri Valentina Terrile e Andrea Zanoncelli avevano chiesto la condanna a 14 anni per la fisioterapista 40enne della frazione Calignano di Cura Carpignano (Pavia) accusata dell'omicidio. L'udienza si è svolta con rito abbreviato.Il giudice ha riconosciuto una provvisionale di risarcimento di 100mila euro per ciascuna delle cinque parti civili. La donna, in aula durante l'udienza, ha chiesto scusa ai familiari della vittima e ha spiegato di aver agito "per paura per sé stessa e per suo figlio" per difendersi dalle presunte minacce di Criscuolo.

"Le scuse di Barbara Pasetti? Non me ne faccio nulla e non mi interessano. L'avrei detto anche se l'avessero condannata all'ergastolo". È stata questa la reazione di Katia, seconda figlia di Luigi Criscuolo, subito dopo la sentenza. "L'unica cosa che conta - ha aggiunto Katia Criscuolo, in lacrime all'uscita del tribunale - è che mio padre non me lo restituirà nessuno. Senza di lui la mia vita è precipitata. Ho perso 30 chili, non riesco più ad avere un lavoro".

A poco sono valsi i tentativi degli avvocati Graziano e Yuri Lissandrin, legali di parte civile, di consolarla spiegandole che la condanna a 16 anni, in un processo celebrato con rito abbreviato, era il massimo che si poteva ottenere. Quando Barbara Pasetti è uscita dall'aula coprendosi il volto, Katia Criscuolo le ha detto "tanto prima o poi ci rivedremo".

L'omicidio di "Gigi Bici"

Luigi Criscuolo era scomparso di casa la mattina dell'8 novembre 2021 e nello stesso giorno, secondo gli inquirenti, Pasetti l'avrebbe ucciso con la pistola che lei stessa gli aveva consegnato. Con quell'arma, Gigi Bici avrebbe dovuto aggredire Gian Andrea Toffano, ex marito della donna. L'8 novembre però Criscuolo si è presentato da lei per restituire l'arma, perché non voleva più prendere parte al piano, sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti. A quel punto, secondo la procura, la donna gli ha sottratto la pistola e, indossando dei guanti, gli ha sparato alla tempia uccidendolo. Il cadavere dell'uomo è stato poi ritrovato il 20 dicembre 2021 sotto un mucchio di ramaglie.

