"Con La Russa c'era anche un amico": nuove accuse sul presunto stupro

Potrebbe esserci presto un secondo indagato nella vicenda dello stupro ai danni di un ex compagna di scuola che vede coinvolto Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio. È stato identificato ieri sera, dalla Squadra Mobile, Tommy Gilardoni, il secondo giovane che avrebbe avuto un rapporto non consenziente con la presunta vittima. L'indiscrezione è rivelata da quotidiano "La Verità" e sembra confermata da fonti qualificate.

Secondo la versione dell'accusa, la ragazza sarebbe stata drogata con un cocktail e poi portata a casa di Leonardo Apache La Russa in stato di incoscienza. A quel punto sarebbe stata abusata sessualmente sia da La Russa, che da Gilardoni. La vittima afferma che Leonardo La Russa avrebbe ammesso, la mattina successiva, i rapporti sessuali intercorsi con i due amici mentre lei era in stato di incoscienza.

Gli investigatori, coordinati dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Rosaria Stagnaro, hanno avuto non poche difficoltà nell'identificazione perché la presunta vittima aveva detto che l'amico di Leonardo, indagato per violenza sessuale, si sarebbe chiamato 'Dj Nico'.

Da quanto si è appreso in ambienti giudiziari il nome del giovane dj, identificato ieri sera e che al momento si trova all'estero, verrà formalmente iscritto nelle prossime ore quanto meno per una questione di garanzia. Gli inquirenti non ipotizzano la violenza sessuale di gruppo.

