Il papà di Giulia Cecchettin: "Perdonare Filippo? Sarà difficile"

"Perdonare Filippo? Sarà difficile, neanche Gesù ha perdonato i suoi carnefici, ha chiesto a Dio di farlo". Le parole del papà di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato, sono ancora intrise di dolore per la prematura scomparsa della figlia. "Spero solo si renda conto di quello che ha fatto, e magari un giorno possa dare lui dei messaggi ad altre persone che potrebbero avere le stesse difficoltà", ha dichiarato Gino Cecchettin nel corso dell'intervista trasmessa a 'Storie Italiane' su Rai1 il giorno dopo i funerali della figlia.

Poi rivolge un pensiero ai genitori di Filippo: "Ai genitori di Filippo do un grande abbraccio, perché forse io tornerò a danzare sotto la pioggia, quindi, farò un sorriso, per loro sarà molto più difficile. Dunque, hanno tutta la mia comprensione, il mio sostegno".

Il papà di Giulia si prende una pausa dal lavoro

Nei giorni scorsi Gino Cecchettin ha annunciato di voler prendersi una pausa dal lavoro, "un periodo di lutto e di riflessione". "Sarà un viaggio difficile – ha scritto sul suo profilo Linkedin a clienti, fornitori e colleghi - ma anche un'opportunità per riflettere sull'importanza delle relazioni positive e del sostegno reciproco. "Permettetemi di testimoniare l'importanza di prendersi una pausa quando la vita ci sfida in modi inimmaginabili".

Il papà di Giulia apre poi alla possibilità di un nuovo impegno civico. "Desidero canalizzare il dolore in azioni positive, che possano aiutare chi si trova nelle stesse situazioni di Giulia". Gino Cecchettin non riesce ancora a dormire per il dolore ma "ai funerali vedendo tutta quella gente ho sentito un brivido dentro perché Giulia è arrivata in ogni casa d'Italia con un messaggio positivo, ho sentito l'amore, mi sono emozionato. Io sono uno che cerca di guardare al futuro facendo tesoro del passato. Il passato non si cambia, quello che possiamo cambiare è il futuro, e c'è tanta strada da fare".