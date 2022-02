Il boss Gammino rientra in Italia: è tra i 20 latitanti più pericolosi

Gioacchino Gammino, boss mafioso della "Stidda" inserito nell'elenco dei latitanti pericolosi del ministero dell'Interno, rientrerà in Italia venerdì 11 febbraio, all'aeroporto di Fiumicino. La Spagna ha infatti dato il via libera all'esecuzione del mandato di arresto europeo, emesso il 29 maggio 2014 dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Agrigento. È stato arrestato a Galapagar, cittadina non lontana dalla capitale Madrid, il 17 dicembre. La consegna di Gammino, latitante da vent'anni in seguito ad evasione dal carcere, spiega una nota del ministero della Giustizia, è "frutto di proficua e intensa cooperazione tra autorità giudiziarie e centrali, avvenuta in tempi celeri". Il rientro in Italia di Gioacchino Gammino è previsto venerdì 11 febbraio a Fiumicino.

Il boss latitante scoperto in Spagna grazie a una foto su Google Maps

Gammino, 62 anni, è stato arrestato dagli agenti della Dia e delle unità dell'Udyco della polizia nazionale spagnola, con il coordinamento della procura distrettuale di Palermo, seguita personalmente da Francesco Lo Voi e dal procuratore aggiunto Paolo Guido, e con la collaborazione del servizio per la cooperazione internazionale di polizia del dipartimento della pubblica sicurezza. Sarebbe stato incastrato da una foto su Google Maps e da una ricerca su Facebook. Gammino è stato rintracciato a Galapagar, vicino alla capitale Madrid, dove pensava di essere al sicuro, con una nuova identità e un lavoro da ristoratore e commerciante.

Il boss è stato individuato grazie a una foto su Google Maps davanti al banco di un fruttivendolo. In quell'immagine si vedeva un uomo che somigliava chiaramente al latitante, in particolare per la cicatrice sulla parte sinistra del mento. "Il fotogramma ci ha aiutato a confermare l'indagine che stavamo svolgendo secondo le modalità tradizionali", ha detto Nicola Altiero, vicedirettore della direzione investigativa antimafia. Dal negozio di frutta e verdura gli inquirenti sono poi riusciti a risalire a un ristorante, chiuso nel 2014: sulla pagina Facebook del locale figurava la foto di uno degli chef, tale Manuel, che in realtà era proprio Gammino.

L'uomo risulta pregiudicato per associazione di tipo mafioso, omicidio e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ed è ritenuto affiliato alla famiglia stiddara degli "Ingaglio" di Campobello di Licata (Agrigento), che, alleatasi con la stidda nissena, negli anni '90 del secolo scorso aveva scatenato una lunga e sanguinosa guerra di mafia contro gli esponenti di Cosa nostra, facendo registrare circa duecento omicidi da ambo le parti. Gammino deve scontare una condanna all'ergastolo per omicidio: è considerato uno dei componenti del commando che il 29 agosto 1989 uccise per errore un passante a Campobello di Licata, scambiandolo per un mafioso.

La fuga dal carcere di Rebibbia, mentre si girava un film

Gammino, arrestato per la prima volta nell'84 nell'ambito del procedimento "Abbate+76" poi sfociato nel primo maxi processo a Cosa nostra a Palermo, venne indagato allora dal giudice istruttore Giovanni Falcone per una vicenda legata ad un traffico di droga. Nel '95 venne colpito da un'ordinanza di arresto in carcere per associazione di tipo mafioso per l'omicidio aggravato di Giovanni Smiraglia e Salvatore Curto. Successivamente si è reso latitante ma è stato catturato a Barcellona. L'11 febbraio 1999 è stato estradato in Italia presso il carcere di Rebibbia, dal quale è evaso il 26 giugno 2002 mentre si giravano alcune scene di un film. All'interno dell'istituto penitenziario un detenuto si arrampicò su un muro urlando, agitandosi e rifiutandosi di scendere. Approfittando dell'azione diversiva, Gammino riuscì ad evadere confondendosi con il flusso dei visitatori che facevano visita ai parenti detenuti.