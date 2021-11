I giochi del piccolo Gioele donati alla scuola che porta il suo nome: il gesto di papà Daniele

Saranno la gioia di altri bambini, quelli che oggi frequentano la scuola che porta il suo nome. I giocattoli del piccolo Gioele Mondello sono stati donati dal papà Daniele agli alunni della scuola dell'infanzia di Venetico, che ha preso il nome dal bambino morto in circostanze ancora tutte da chiarire insieme alla madre Viviana a Caronia nell’agosto 2020.

Nel giorno dell'inaugurazione della scuola, aveva promesso che avrebbe regalato quei giochi. Ora, dopo il funerale di Gioele e Viviana, Daniele Mondello ha raccolto quei giocattoli e li ha portato a scuola, lasciandoli a disposizione per i piccoli alunni.

Lui stesso ha raccontato con un post su Facebook cosa ha significato per lui questo regalo, in un messaggio rivolto direttamente al suo bambino. "Questo mio gesto non è un arrendersi o una presa di coscienza. Non è stato semplice dovermi separare da questi ‘oggetti’, ma ho preferito raccogliere le forze e farlo. Ebbene sì ho dato alla scuola che ha deciso di renderti omaggio dandole il tuo nome i tuoi giocattoli. I tuoi tesori, ciò che di più prezioso avevi. Sapere che altri bambini potranno utilizzarli e passare delle ore spensierate mi rincuora, perché sarebbe come tenere vivo il tuo ricordo ancora di più. Non è stato per niente semplice credimi caro Gioele, ma ho raccolto le forze, ti ho pensato e l’ho fatto. Sei tu assieme al ricordo della mamma a darmi tutta questa forza. Purtroppo non ho avuto, ne il coraggio ne la forza di dar via la carriola con cui giocavi sempre. Quella rimarrà assieme a me, perché so quanto ci tenevi e averla vicina mi fa sentire ancor più la tua presenza. Ti amo figlio mio, spero che tanti bambini potranno giocare e divertirsi con quei giocatoli che amavi tanto".