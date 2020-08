Il ritrovamento dei resti, il pianto di papà Daniele al passaggio della bara

Non ha retto al dolore. Daniele Mondello, il padre di Gioele, ha pianto al passaggio della bara con i resti ritrovati in tarda mattinata nelle campagne di Caronia. L'uomo ha perso la moglie Viviana Parisi e adesso ha quasi la certezza di essere rimasto solo per la perdita anche del figlio di quattro anni dopo l'incidente del 3 agosto lungo l'autostrada Messina-Palermo. Una giornata iniziata con la grande risposta all'appello per sostenere le ricerche e conclusa nel modo più triste possibile.

Il procuratore capo di Patti Angelo Cavallo al termine delle verifiche sui resti trovati nell'area del traliccio ha incontrato i cronisti sul posto confermando che "si tratta di resti compatibili con un bambino di 3-4 anni, adesso dobbiamo stringerci attorno alla famiglia, ringrazio tutte le persone che hanno collaborato alle ricerche, continuiamo a lavorare e andremo a fondo a questa triste storia".

Alla domanda sul perché i resti non siano stati trovati nei giorni precedenti Cavallo ha risposto così: "Noi abbiamo sempre detto che questo bambino si trovava in questo posto, che poi l'abbia trovato un volontario o un altro a noi non interessa, vi garantisco che la situazione dei luoghi è difficile, ci siamo fatti delle ipotesi, se ne rafforzano alcune e ne abbiamo scartate altre, stiamo lavorando da sedici giorni, perdono quota piste riconducibili ad aspetti familiari, adesso lasciateci fare tutti i ragionamenti del caso, non abbiamo stabilito ancora data autopsia, mostreremo oggetti ai familiari per riconoscimento, faremo comparazione Dna". Confermata la presenza di indumenti nella zona del ritrovamento. L'unica e assoluta certezza arriverà dall'esame del Dna.