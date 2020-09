Alcune impronte sul traliccio ai piedi del quale è stato rinvenuto lo scorso 8 agosto il cadavere di Viviana Parisi sono state trovate ieri in seguito agli accertamenti eseguiti sul posto. "Bisognerà accertare se sono della donna o meno", ha detto ieri l'avvocato Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi e padre di Gioele.

Gioele Mondello: le impronte sul traliccio dove c'era il cadavere di Viviana Parisi

"Il tipo di esami effettuati oggi di tipo irripetibile attraverso una tecnica chiamata di fumo azione ha permesso di trovare queste tracce, che nello scorso esame con il luminol che cercava tracce ematiche non erano state evidenziate. Potrebbero essere tracce di sudore o impronte, naturalmente solo dopo altri successive analisi si potrà capire se appartengono a Viviana", dice il legale.

Tracce sul traliccio dove fu trovato il corpo di Viviana Parisi



“Una a 1,30 mt, l’altra, più deteriorata, a 2,50 mt”, dicono a #chilhavisto gli avvocati del marito, Pietro Venuti e Claudio Mondello. Analisi per stabilire se sono sue.#chilhavisto → https://t.co/4sZJZWxU5c pic.twitter.com/AC0XHinoMN — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) September 25, 2020

Gli esami sono stati eseguiti ieri dalla polizia scientifica alla presenza dei consulenti di parte. E proseguono gli accertamenti sia sul fronte dell'incidente avvenuto nella galleria dell'autostrada Messina-Palermo tra un furgoncino di operai e l'auto della donna, sia sui corpi di madre e figlio: "La prossima settimana - ha detto il legale - ci sarà di nuovo un'altra analisi in galleria e poi il 7 ottobre sono previsti altri accertamenti sui corpi".

L'autopsia di Gioele Mondello

Nei giorni scorsi Venuti aveva detto che l'autopsia di Gioele non aveva trovato tracce di lesioni: "Dagli esami effettuati oggi sul cranio del bimbo non emergono lesività. Il cranio è integro comunque nei prossimi giorni verranno effettuati altri esami anche con l'aiuto di un veterinario per capire da quali animali possa essere stato attaccato. A questo punto, purtroppo mancando molte parti del corpo del piccolo, sarà quasi impossibile risalire alla causa della sua morte". "Anche dall'esame sulla mascella del bimbo - aveva detto l'avvocato - non è emerso nulla di significativo".