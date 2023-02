Si schianta in moto e muore a 21 anni: l'aveva appena messa in vendita

Aveva appena messo in vendita la sua moto Guzzi, ma proprio la sua adorata "due ruote" lo ha tradito. Un ragazzo di 21 anni, Giordano Sanginiti, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 17 di ieri, sabato 4 febbraio, lungo la Sr 308 in direzione Castelfranco Veneto. Per il giovane, originario del Veneziano, ma residente in provincia di Udine, non c'è stato nulla da fare: a nulla sono valsi i tentativi del personale del Suem 118 di rianimarlo.

Schianto fatale in moto: morto 21enne

Secondo i primi riscontri della Polizia Stradale del distaccamento di Piove di Sacco che si sta occupando delle indagini, il motociclista dopo aver superato l'uscita di Bragni, è salito sul cavalcavia in direzione Campodarsego, quando all'improvviso ha perso il controllo del mezzo. Disarcionato dalla moto è finito rovinosamente sull'asfalto. L'impatto con il guardrail non gli ha dato scampo. Si è capito fin da subito che per lui non c'era nulla da fare. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area si sono protratte fino a tarda sera. Il traffico è stato dirottato lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi degli utenti della strada. Ancora da accertare le cause che hanno portato all'impatto mortale.

Il dramma scoperto da un amico

Come riporta PadovaOggi, con la vittima, su un'altra moto viaggiava nella medesima direzione di marcia un amico. Ad un tratto quest'ultimo non ha più visto il ventunenne ed è tornato indietro preoccupato. Sono stati momenti strazianti quando l'ha rinvenuto a terra ormai privo di vita. Non è dato sapere di fatto cosa possa essere accaduto visto che quel tratto di strada non presenta particolari insidie. Sta di fatto che i sogni del ventunenne, amante degli scout e delle moto, sono naufragati per sempre contro un guardrail.