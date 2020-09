Giorgio Conti è morto 8 giorni dopo lo schianto in moto: l'ultimo gesto d'amore

Giorgio Conti ha lottato a lungo. È morto a soli 24 anni, a 8 giorni dall’incidente in scooter in Borgo Palazzo. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto avvenuto nella notte tra lunedì e martedì scorso, in piazza Sant’Anna, quasi all’incrocio con via Calepio. Il mezzo su cui viaggiava ha finito la sua corsa contro i paletti parapedonali. L’impatto è stato violento, è stato sbalzato dalla moto cadendo rovinosamente a terra e perdendo i sensi. Sul posto è intervenuto in pochi minuti il personale medico del 118 a bordo di un’ambulanza e di un’automedica, che ha soccorso il giovane in arresto cardiocircolatorio.

Il decesso è avvenuto mercoledì 9 settembre all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. La famiglia ha dato l'assenso alla donazione degli organi.

Il giovane aveva studiato al Centro di formazione professionale (Cfp) del Patronato San Vincenzo di Bergamo, dove si era diplomato con il massimo dei voti. Da anni lavorava come apprendista elettrauto alla Elettronic Car Service di via Monte Cenisio. “Addio figlio mio – ha scritto il padre Giuseppe su Facebook – ora sei tra le braccia della tua mamma e i tuoi organi speriamo daranno vita ad altre persone in cui vivrai, facendoci felici”.

I funerali saranno celebrati lunedì 14 settembre alle 10 nella chiesa di Ognissanti al Cimitero monumentale di Bergamo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La famiglia era già stata colpita da un grave lutto: la mamma era morta nel 2005 a causa di una malattia. Giorgio si prendeva cura del padre, colpito da invalidità nel 2018, insieme alla sorella due anni più grande di lui. La sorella lo descrive a L’Eco di Bergamo come un ragazzo dal carattere forte, che dimostrava il suo affetto più con i gesti che con le parole. Era molto premuroso e responsabile.