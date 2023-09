Dopo 42 anni, si riapre il caso dell'omicidio del professor Giorgio Montanari, direttore della clinica ostetrico-ginecologica del policlinico di Modena, colpito da una raffica di colpi di arma da fuoco nel 1981, mentre tornava a casa dopo il lavoro. Come riporta il Quotidiano Nazionale, la procura ha iscritto nel registro degli indagati "un uomo di Modena che avrebbe agito per vendetta". L'indagine, condotta dalla squadra mobile di Modena, diretta da Mario Paternoster, ha riesaminato i documenti dell'epoca e, soprattutto, le cartelle cliniche dei pazienti e - se i sospetti sull'indagato dovessero essere confermati - ad uccidere Montanari sarebbe stato il papà di un bimbo fatto nascere nella clinica del professore e che, dopo un parto difficile, avrebbe riportato importanti problemi di salute, tanto che in quei giorni, riporta il Quotidiano, "la tensione si avvertiva chiaramente in tutto il reparto".

Al momento, il presunto autore è stato iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto, ma non c'è nulla di certo: mancherebbero comunque indizi chiave per arrivare ad una prossima risoluzione del caso, anche se la pista della presunta vendetta sembra essere, secondo chi indaga, l'unica che possa spiegare l'omicidio. I sospetti degli inquirenti, dunque, si concentrano sul papà di un bimbo che ha riportato lesioni durante il parto, avvenuto poco tempo prima del delitto. L'ipotesi, riportata anche dal Resto del Carlino, è che il movente sia da ricercare in una ritorsione nei confronti dell'allora primario.

Anna Ponti, 93enne vedova del professor Montanari, sta ancora aspettando la verità sulla morte del marito e si è rivolta alla criminologa Antonella Delfino Pesce, sperando di poter trovare qualche traccia sfuggita agli inquirenti. Montanari è stato ucciso l'8 gennaio del 1981, all'età di 51 anni, poco dopo aver concluso una giornata di lavoro in ospedale. Il professore stava per mettere in moto la sua vettura, un Maggiolino, quando è stato raggiunto da sette colpi di arma da fuoco, esplosi da una pistola calibro 45.

All'inizio si pensò alla pista professionale e le indagini si erano focalizzate sull'ambito ospedaliero, visto che il dottore aveva ricevuto diverse minacce. Nel 1981 la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza era in vigore da pochi anni e Montanari aveva lasciato libertà di coscienza ai suoi collaboratori. Una decisione che aveva provocato qualche attrito al Policlinico, col medico destinatario anche di diverse minacce di morte.

Poi, nel 2020, spuntò una pistola ritenuta simile a quella utilizzata per commettere l'omicidio. Il caso fu riaperto dall'allora procuratore capo Paolo Giovagnoli, ma anche in quel caso si fermò tutto, senza arrivare a una conclusione concreta. Adesso la possibile svolta, con la pista della vendetta di un genitore.

Continua a leggere su Today.it...