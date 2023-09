I funerali del musicista ucciso: l'ultimo saluto a Giovanbattista Cutolo

Un lungo applauso, accompagnato dalla parola "giustizia" urlata con voce ferma dai presenti, ha accolto oggi, mercoledì 6 settembre 2023, l'arrivo della bara bianca di Giovanbattista Cutolo nella chiesa del Gesù Nuovo di Napoli. Il musicista 24enne è stato ucciso da un minorenne il 31 agosto scorso, all'esterno di un locale di piazza Municipio a causa di uno scooter parcheggiato male. I funerali sono stati celebrati da monsignor Domenico Battaglia. Come riporta NapoliToday e come si può vedere dai reportage foto e video erano migliaia i presenti all'uscita della bara di "Giogiò".

Presenti anche diversi rappresentati istituzionali: il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il vicepresidente della Camera Sergio Costa, il prefetto di Napoli Claudio Palomba, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, oltre al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il consigliere comunale ed ex sindaco di Napoli e governatore campano Antonio Bassolino.

La madre arrivata in chiesa con il corno stretto al petto

L'arrivo della madre all'esterno della chiesa è stato accolto con un fragoroso applauso. Stretto al suo petto, il corno che il giovane suonava e che è diventato il simbolo della sua passione per la musica. A suonarlo per lui sarà un collega coetaneo come ha rivelato in lacrime la madre di quest'ultimo. "È come se avessi perso un altro figlio", è riuscita solo a dire la donna che ha portato dei fiori a Giogiò.

Oggi a Napoli in tutte le sede comunali le bandiere saranno esposte a mezz'asta. Presente alla cerimonia funebre il gonfalone cittadino in rappresentanza dell'amministrazione comunale. "Non ci sono parole che possano giustificare quanto accaduto. Oggi tutta la città ha reagito, dimostrando da che parte stare. È l'inizio di un impegno che tutti dobbiamo avere, per Giovanbattista e per tutti i figli di Napoli, vittime innocenti della violenza e della camorra", ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi al termine della funzione religiosa.

"L’ennesimo figlio di Napoli ucciso senza alcun motivo dalla mano di un altro figlio di questa stessa città: non vorrei essere qui", ha detto monsignor

, arcivescovo di Napoli, nel corso dell'omelia.

