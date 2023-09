Giovanbattista Cutolo ucciso da un ragazzino in strada sotto gli occhi della fidanzata

Napoli e il mondo della cultura piangono Giovanbattista Cutolo, 24 anni, musicista promettente, ucciso in strada, sotto gli occhi della fidanzata, da un ragazzo di 17 anni dopo una lite per un parcheggio, la richiesta di spostare uno scooter. Tre colpi di pistola in piazza Municipio non gli hanno dato scampo. Nelle ore successive al fermo, il giovane avrebbe ammesso le sue responsabilità. Il minorenne, che ha precedenti per tentato omicidio e truffa, è accusato di omicidio aggravato, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione. Durante l'interrogatorio svolto dagli agenti della squadra mobile, che lo avevano individuato poco dopo l'omicidio anche grazie alle telecamere di sorveglianza, ha ammesso di aver sparato più volte contro il giovane musicista della Scarlatti Camera Young all'esterno di un pub.

"Pensavo volesse colpirmi con la bottiglia, mi sono fatto passare la pistola in dotazione al gruppo ed ho sparato. È caduto a terra pieno di sangue e siamo scappati via". Secondo quanto riportato da Anna Grippo su NapoliToday, è stata questa la "giustificazione" fornita dal 17enne fermato. Ha a fornito al sostituto procuratore la sua versione: "Ho raggiunto il gruppo alla paninoteca verso le tre del mattino, alcuni dei miei amici, quattro o cinque, erano già dentro e stavano facendo questioni con altre quattro persone tra cui la vittima. Io sono arrivato e ho messo il motorino sul cavalletto, ma nel farlo ho urtato quello di quel ragazzo. Lì non si è capito più niente, avevamo bevuto tutti quanti. Dentro al locale abbiamo iniziato a spintonarci, uno di noi ha versato la maionese addosso a qualcuno dell'altro gruppo e la lite è finita fuori. Io ho visto solo il musicista con una bottiglia in mano che alzava un braccio. Lì ho pensato che volesse girarmela addosso. In quel momento mi sono fatto passare la pistola dal mio amico e ho fatto fuoco. È caduto davanti a me per terra pieno di sangue".

La fidanzata ha visto morire Cutolo davanti ai suoi occhi su un marciapiede, senza poter far niente per salvarlo, a pochi passi dal municipio, dalla stazione marittima e dal teatro Mercadante tanto caro alla vittima. Vani tutti i soccorsi. L'arma, una pistola Beretta calibro 6,35, era stata nascosta in una edicola votiva a pochi passi dall'abitazione del minorenne, nei Quartieri Spagnoli: è stata recuperata e sequestrata dagli agenti. "I 24 anni più belli della mia vita. A presto Giò": questo lo straziante saluto del padre Franco Cutolo, noto regista teatrale. I messaggi di dolore sui social si sovrappongono a quelli carichi di rabbia, per una morte assurda. L'ennesima.

Sempre a Napoli, rischia l'amputazione di una gamba un ragazzino di 15 anni accoltellato in un'altra zona della città, per un'altra lite scatenata anch'essa da motivi più che futili (il fantacalcio). L'aggressore è un minorenne anche in questo caso.

