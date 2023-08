Giovanbattista Cutolo, il 24enne ucciso in strada per uno scooter parcheggiato male

Ucciso a 24 anni a colpi d'arma da fuoco. Il Giovanbattista Cutolo, giovane musicista e incensurato, è stato trovato senza vita all'alba di oggi, giovedì 31 agosto, sul ciglio della strada nei pressi di piazza Municipio, a poche centinaia di metri dal molo Beverello, a Napoli. La vittima, che non sembra avere connessioni con la criminalità organizzata, ed era un musicista dell'Orchestra Scarlatti. Il ragazzo è stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco: quando i soccorsi sono arrivati sul posto, per lui non c'era nulla da fare.

Le indagini dei carabinieri di Napoli sono in corso, con gli investigatori che stanno cercando di chiarire dinamica e movente: un ragazzo di 16 anni si trova in questura per l'interrogatorio, sospettato di essere l'autore del delitto. Determinanti sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata per uno scooter parcheggiato male: il 24enne era insieme alla fidanzata quando è scoppiato il diverbio. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Il corpo del 24enne è stato ritrovato intorno alle 5, su un marciapiede non lontano da un bar.

