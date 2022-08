Giovane di 25 anni si toglie la vita in carcere alla vigilia di Ferragosto

Aveva 25 anni, due anni in meno di Donatella Hodo, la giovane che si è tolta la vita nel carcere di Verona e la cui storia è balzata agli onori delle cronache nazionali dopo la lettera di scuse del giudice che aveva seguito la sua vicenda giudiziaria. Stavolta, lo sfondo è il penitenziario delle Vallette di Torino. E di lui, al momento, si conoscono solo l'età e le ragioni delle detenzione, legata a una serie di furti in supermercati. Oltre alla dinamica del tragico gesto: "Si è suicidato, nel letto coprendosi con un lenzuolo e infilando la propria testa in un sacchetto di nailon", si legge in una nota dell'Osapp, uno dei sindacati della polizia penitenziaria, che ha dato la notizia.

Se n'è andato così, alla vigilia di Ferragosto, in una estate che sta facendo salire ancora di più il numero di detenuti morti per suicidio dall'inizio dell'anno: a oggi, sono 52, quasi lo stesso numero dell'intero 2021, una media di oltre 6 decessi ogni mese. Si tratta soprattutto di stranieri e giovani. Una strage silenziosa, che potrebbe essere ben più alta se "si considera che delle centinaia di suicidi tentati dai detenuti, grazie all'intervento dei poliziotti penitenziari solo poco più del 5% giunge a compimento", dice Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp. Proprio alle Vallette, a fine giugno, alcuni poliziotti erano riusciti a salvare un detenuto che aveva cercato di togliersi la vita. Numeri e storie che "rendono testimonianza del grave dissesto del sistema e del fallimento dell'attuale politica penitenziaria", aggiunge Beneduci.

Dopo il caso mediatico di Donatella Hodo, il Dap, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha diramato agli istituti una serie di linee guida per prevenire i suicidi. Che si tratti di un problema strutturale delle carceri, l'associazione Antigone ha ricordato recentemente che dietro le sbarre i suicidi sono 16 volte superiori a quelli che avvengono fuori dai penitenziari. Se, nel 2021, nella "società libera" il tasso di suicidi è stato di 0,067 ogni 1000 abitanti, in cella 1 detenuto ogni 1000 si è tolto la vita. "Ovviamente ogni caso di suicidio ha una storia a sé, fatta di personali sofferenze e fragilità, ma quando i numeri iniziano a diventare così alti non si può non guardarli con un’ottica di insieme. Come un indicatore di malessere di un sistema che necessita profondi cambiamenti", scrive Antigone.