Giovanna Cantarero, la 27enne uccisa in strada appena uscita dal lavoro

Una donna di 27 anni, Giovanna Cantarero è stata uccisa nella sera di venerdì 10 dicembre 2021 a Montepalma, frazione di Misterbianco, nel catanese. La vittima è stata assassinata con diversi colpi di arma da fuoco mentre era in strada dopo essere uscita dal lavoro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale che hanno avviato le indagini.

La donna era appena uscita dal panificio-pasticceria in cui lavorava, in via Alberto Nobel, quando sono stati esplosi contro dei colpi di arma da fuoco, uno dei quali l'ha ferita mortalmente. La vittima lascia una figlia di meno di due anni. Dolore e strazio in strada, sotto la pioggia, con familiari e amici giunti subito sul posto appena appresa la tragica notizia.