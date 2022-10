Maestra muore a scuola davanti agli alunni

È morta sotto gli occhi atterriti dei suoi alunni, stroncata da un malore improvviso, Giovanna Fabrica, 44 anni, maestra alla primaria Carlo Ederle di Villa Bartolomea nel Veronese. L'insegnante, che era originaria di Naro, nell'Agrigentino, ed abitava a Cerea con il marito Angelo, anche lui docente in un istituto del territorio, era arrivata al Comprensivo Ederle lo scorso anno.

Il malore poco dopo le 14 di ieri lunedì 10 ottobre mentre si trovava nell'aula della seconda B, dove aveva appena terminato una delle lezioni del rientro pomeridiano. All'improvviso, dopo aver salutato il maestro di italiano Tommaso De Stefani che avrebbe dovuto tenere le due ore successive, si è accasciata a terra, cadendo in posizione supina, a poca distanza dalla cattedra e dai banchi della prima fila. Come riportano i quotidiani locali l'altro docente è immediatamente intervenuto e ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco mentre il personale scolastico si affrettava a portare in classe il defibrillatore allontanando contestualmente i bambini.

Per oltre un quarto d'ora il docente ha provato a strappare dalla morte la collega ma nonostante l'intervento dei medici del 118 intervenuti anche con l'elisoccorso di Verona Emergenza l'insegnante è morta.