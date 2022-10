Storia di Giovanna: dopo un tumore resta incinta di due gemelli grazie agli ovociti congelati

Ovociti crio-conservati e vitrificati, donati 14 anni fa e oggi Giovanna, 41 anni, dopo aver combattuto, e vinto, il tumore al seno al Policlinico di Sant’Orsola, è incinta di due gemelli, grazie alla crioconservazione degli ovociti della struttura “Infertilità e procreazione medicalmente assistita” dell'ospedale bolognese, diretta dalla prof. Eleonora Porcu. In 25 anni, fa sapere il Policlinico, 4mila cicli di congelamento degli ovociti, oltre 3600 cicli di scongelamento e la nascita di più di 500 bambini. L’importante risultato è stato condiviso con la comunità scientifica durante il convegno internazionale “35 Years of Oocyte Cryopreservation”, alla presenza di esperti provenienti da tutto il mondo.

"Le pazienti oncologiche possono contare su ovociti forti e tenaci"

“È un caso particolare che per noi è sinonimo di progresso, successo e speranza – spiega la prof. Eleonora Porcu, Responsabile della struttura di infertilità e procreazione medicalmente assistita dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola -. Per la prima volta dimostriamo che gli ovociti vitrificati e crio-conservati hanno un elevato potenziale riproduttivo. Questo denota il successo della procedura che utilizza azoto liquido a una temperatura di -196 gradi: li mantiene intatti e fertili al lungo. E significa, più di tutto, che le pazienti oncologiche che stanno affrontando cure difficili e spesso molto lunghe, possono contare su una banca di ovociti forti e tenaci e su un protocollo efficace: quindi hanno speranza di rimanere incinta al termine delle cure, a prescindere dall’età”.

L’efficienza prolungata della procedura di vitrificazione, inoltre, spiega il Sant'Orsola, offre maggiore flessibilità a tutti i programmi di donazione degli ovuli: le donne che congelano gli ovuli al Policlinico, infatti, possono scegliere spontaneamente di donare gratuitamente ad altre donne gli ovuli non utilizzati. Grazie a questa scelta solidale e a questi importanti risultati sarà possibile includere e supportare molte più donne in questo percorso con alte probabilità di successo e quindi di nuove gravidanze.

L’impegno sulla procreazione medicalmente assistita

Partito nel 1991 e evoluto sia nel numero di pazienti in cura che sul fronte della ricerca. Dal 2019 il Policlinico è diventato il centro di riferimento regionale per i pazienti oncologici, oltre che uno dei più importanti a livello nazionale. Negli ultimi anni è stata data attenzione particolare allo studio sulla vitrificazione come alternativa ai metodi di congelamento lento. La crioconservazione nel tempo è progredita rapidamente diventando una procedura clinicamente accettata e con percentuali di gravidanza clinica pari all’utilizzo di ovociti freschi. Qualche numero: all’IRCCS ad oggi sono stati realizzati 4000 mila cicli di congelamento degli ovociti, oltre 3600 cicli di scongelamento e la nascita di più di 500 bambini.

I dati

Una donna su tre è rimasta incinta negli ultimi 25 anni con il supporto della struttura del Sant’Orsola e mediante la crioconservazione dopo una terapia oncologica. E sempre qui, in questi 25 anni, più dell’80% degli ovociti è sopravvissuto al congelamento. I dati fanno parte di un più ampio studio presentato pochi mesi fa: delle 432 pazienti oncologiche che hanno completato il follow-up, 156 sono andate incontro a insufficienza ovarica prematura. Di queste, 44 una volta guarite hanno cercato una gravidanza attraverso l’utilizzo degli ovociti precedentemente crio-conservati: su un totale di 194 ovociti scongelati, ben 157 sono sopravvissuti (l’80%) permettendo di ottenere 18 gravidanze, 15 delle quali portate a termine con successo (oltre un terzo dei tentativi). Il confronto con il gruppo di pazienti non oncologiche non ha mostrato significative differenze in termini di età, riserva ovarica, numero di follicoli sviluppati, livelli di estradiolo e numero di ovociti recuperati e criopreservati.