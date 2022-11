Scivola in casa e finisce nel camino acceso: morta carbonizzata l'influencer Giovanna Malfatti

Dramma nella serata di mercoledì 23 novembre in via Visignano a Navacchio, nel comune di Cascina (Pisa): una donna di 91 anni è morta carbonizzata dopo essere caduta nel camino della sua abitazione.

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziana. Da ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. La donna, sola in casa, potrebbe essere inciampata andando a finire sopra il fuoco del camino, e non ha avuto scampo. Non si può escludere però che l'anziana donna sia caduta sul camino acceso dopo aver accusato un malore che le aveva fatto perdere i sensi. Non è riuscita a chiamare aiuto. A trovarla sono stati i parenti, che si erano recati a casa sua per cenare da lei.

Secondo quanto riportano i giornali locali, l'anziana morta è la nota e pittoresca influencer 91enne Giovanna Malfatti. La nonna era diventata famosa negli ultimi anni grazie agli sketch con il nipote Nicola: su TikTok conta 800mila follower, mentre su Instagram 100mila.