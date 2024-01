Giovanna Pedretti, i carabinieri: "Era stata sentita in caserma come potenziale vittima"

Giovanna Pedretti era stata sentita dai carabinieri "come persona informata sui fatti, quale potenziale vittima dell’intera vicenda", ovvero il caso della recensione omofoba e contro gay e disabili da lei denunciata in un post su Facebook. A chiarirlo, in una nota, sono i carabinieri di Lodi per far chiarezza sulle circostanze che hanno portato i militari di Sant'Angelo Lodigiano a convocare la ristoratrice in caserma. La donna, titolare della pizzeria 'Le Vignole', era stata accusata da più parti di aver scritto una recensione falsa per fare pubblicità al suo locale.

Perché Giovanna Pedretti era stata ascoltata dai carabinieri

Ripercorriamo brevemente i fatti. Sabato sera la donna viene chiamata dai carabinieri, esce verso le 18, rilascia un'intervista televisiva, poi la cena in famiglia. Il suo umore è cupo. Sui social la bersagliano. Il suo caso diventa di dominio pubblico. Prima dell'alba esce di nuovo e prende l'auto. Non farà più ritorno a casa. Il suo corpo verrà ritrovato qualche ora dopo nel fiume Lambro.

I militari di Sant'Angelo Lodigiano, spiegano i carabinieri, "ipotizzando il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, al fine di informare la procura della Repubblica competente, convocavano in caserma la signora Pedretti con riferimento ad una recensione pubblicata su Google, e poi rimossa, da un anonimo cliente del suo ristorante".

Durante il colloquio di "pochi minuti" la donna "confermava il contenuto della recensione, ma non era in grado di fornire ulteriori dettagli sull'identità del cliente". Nella nota viene quindi sottolineato che il procuratore della Repubblica sarebbe stato informato "dell'intera vicenda" solo il giorno successivo, dopo che la donna era stata trovata morta.

Al momento, la procura di Lodi indaga contro ignoti per istigazione al suicidio, un'ipotesi che consente gli approfondimenti e gli accertamenti tecnici necessari.

Le indagini seguono due filoni: la recensione e le ultime ore della donna. Il giorno prima della morte, la donna ha ripetuto ai carabinieri di non averla scritta lei. L'avrebbe salvata mesi prima, poi quando quel cliente è tornato lei lo avrebbe riconosciuto, gli avrebbe detto "non c'è posto, i tavoli sono occupati", e avrebbe colto l'occasione per rispondergli pubblicamente riprendendo le sue parole. Si cercano elementi utili ad identificare il cliente, a capire chi sia, se davvero esiste.