Giovanna Pedretti: chi ha scritto quella recensione? La verità da scontrini e telecamere

Giovanna Pedretti, la ristoratrice di 59 anni di Sant'Angelo Lodigiano, è morta per annegamento, secondo i primi risultati dell'autopsia disposta dalla procura di Lodi ed effettuata nella giornata del 17 gennaio all'istituto di medicina legale di Pavia. Gli esami, quindi, per ora hanno chiarito che il decesso della donna è compatibile con l'annegamento e non con le ferite riscontrate su polsi, collo, braccia e una gamba (ritenute superficiali). Domenica 14 gennaio il suo corpo era stato trovato sulle rive del fiume Lambro, dopo che sui social era stata messa in dubbio la veridicità di una recensione in cui un cliente del suo ristorante, la pizzeria "Le Vignole", si sarebbe lamentato per aver mangiato nel locale con a fianco due persone gay e un ragazzo disabile. Prima era stata lodata per avergli risposto a tono, poi criticata e accusata di aver falsificato il commento.

Le indagini proseguono. Gli inquirenti seguono due filoni: la recensione e le ultime ore vissute della donna. Il giorno prima della morte, la ristoratrice ha ripetuto ai carabinieri di non averla scritta lei. L'avrebbe salvata mesi prima, poi quando quel cliente è tornato lei lo avrebbe riconosciuto, gli avrebbe detto "non c'è posto, i tavoli sono occupati", e avrebbe colto l'occasione per rispondergli pubblicamente riprendendo le sue parole. Si cercano elementi utili ad identificare il cliente, a capire chi sia, se davvero esiste.

Ora bisognerà accertare che il post sui social fosse vero, cercando di risalire alla fonte del commento, anche scandagliando scontrini, prenotazioni e filmati delle telecamere interne alla pizzeria per capire chi potrebbe essere il cliente in questione. Pur non riuscendo a darne una descrizione fisica, Giovanna Pedretti avrebbe però detto, sentita dai carabinieri, che la scorsa settimana quel cliente era tornato nel suo locale. La procura di Lodi, al momento, indaga contro ignoti per istigazione al suicidio, ipotesi che consente gli approfondimenti e gli accertamenti tecnici necessari.

La questione della veridicità della recensione era stata sollevata sui social. I militari hanno chiesto a Google una risposta per chiarire ogni dubbio, anche perché Pedretti non ha lasciato biglietti d'addio. Dopo le polemiche, la ristoratrice era stata sentita dall'ufficio di polizia giudiziaria. Il marito Aniello D'Avino, detto Nello, che l'ha accompagnata al colloquio con i militari, avrebbe detto: "Era ossessionata dagli haters, io e nostra figlia le dicevamo di stare tranquilla, di non preoccuparsi, che sarebbe finita presto".

Le indagini proseguono anche per chiarire quanto è avvenuto domenica mattina, quando la donna è uscita di casa in auto all'alba. Dentro e intorno alla Panda di Pedretti, parcheggiata vicino a dove è stata ritrovata la sua salma, sono state rilevate tracce di sangue: si ritiene che si sia provocata da sola delle ferite, che però non si sarebbero rivelate fatali, secondo quanto stabilito dal team del dipartimento di medicina legale di Pavia. L'ipotesi principale rimane quella del gesto estremo, ma si sta accertando se la ristoratrice fosse da sola quella mattina e perché abbia portato con sé una lametta non affilata con cui si è potuta ferire solo leggermente, se davvero era uscita di casa con l'intenzione di farla finita.

Intanto, sono partite le analisi sui due telefonini che la ristoratrice aveva con sé. Un giorno prima della sua scomparsa, il 13 gennaio, Pedretti era stata sentita dai militari. Non le fu fatta alcuna contestazione, ma fu ascoltata come "potenziale vittima dell'intera vicenda", in un colloquio durato pochi minuti, durante i quali la ristoratrice avrebbe confermato il contenuto della recensione e spiegato di non essere in grado di fornire ulteriori dettagli per poter risalire all'identità "dell'anonimo cliente".