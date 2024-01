La figlia di Giovanna Pedretti contro Selvaggia Lucarelli: "Grazie per aver massacrato mia madre"

"L'accanirsi è pericoloso. Grazie 'signora' per aver massacrato in via mediatica la mia mamma. Cerchi pure la sua prossima vittima". A scriverlo, rivolgendosi alla giornalista Selvaggia Lucarelli (pur senza nominarla esplicitamente), è la figlia di Giovanna Pedretti, 59 anni, la titolare della pizzeria 'Le vignole' di Sant’Angelo Lodigiana, trovata morta sulla sponda del fiume Lambro domenica 14 gennaio dopo le polemiche sollevate da una recensione al suo locale ritenuta falsa da più parti.

La frase, pubblicata dalla figlia della ristoratrice sul suo profilo Instagram, appare a corredo di una storia postata domenica dalla Lucarelli. Nel post la giornalista scriveva: "La coda del 2023 e l'inizio del 2024 insegnano una cosa sola e molto precisa: i social sono pericolosi. La cattiva informazione è pericolosa. La superficialità è pericolosa. La distanza tra l'altare e la polvere è un nanosecondo". Un'affermazione a cui la figlia della ristoratrice ha risposto duramente, accusando la giornalista di aver "massacrato" mediaticamente la madre. In un altro post la donna si è sfogata contro i media. "Siamo assediati dai giornalisti. Andate via. Qualcuno li mandi via".

Il post sui social e i dubbi sulla recensione

Giovanna Pedretti era salita agli onori della cronaca nei giorni scorsi dopo aver risposto a una recensione omofoba sul suo ristorante ('Le Vignole a Sant'Angelo Lodigiano') ritenuta falsa da più parti. "Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay" si leggeva nel post a cui faceva seguito la replica della ristoratrice. "A fronte di queste bassezze umane e di pessimo gusto credo che il nostro locale non faccia per lei. Le chiediamo gentilmente di non tornare da noi". Era stata proprio Selvaggia Lucarelli, insieme al compagno Lorenzo Biagarelli, a sollevare dubbi sull'autenticità della recensione. Gli appunti mossi dai due riguardavano il font diverso dallo standard di Google e molto simile ad altri diventati virali tempo fa. Si era dunque ipotizzato fosse "un'operazione di marketing".

Lucarelli: "Nessuna gogna"

Già in mattinata Lucarelli aveva risposto alle critiche rivolte a lei e al suo compagno dopo il probabile suicidio della donna: "Si sta parlando di gogna, ma di fatto non c'era manco stata questa gogna di cui si sta parlando sui social. Temo quindi che si sappia troppo poco dei pregressi, della storia personale".

E ancora: "Storie false, giornali che le rilanciano, debunking - ha scritto ancora la giornalista -. Dalla storia della bidella pendolare (quella sì, shitstorm enorme con tanto di meme e fotomontaggi) a mille altre. Non ricordo però sollevazioni e inviti alla prudenza. E nessuno per fortuna si è tolto la vita. Non esiste un rapporto di causa/effetto così semplice, purtroppo. Se fosse così, sui social tutti i giorni scapperebbe il morto. Il problema è il cortocircuito dell'informazione, la mancanza di verifica". A stretto giro Lucarelli ha condiviso alcuni screenshot di 'Repubblica' in cui si parla di un "turbamento" vissuto dalla signora "sul quale potrebbe aver influito anche la ricorrenza triste di questi giorni, del fratello che 13 anni fa si tolse la vita in un autolavaggio".