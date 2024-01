Giovanna Pedretti, è ancora bufera: l'indagine per istigazione al suicidio, l'autopsia e tutti gli aggiornamenti

Due indagini per fare luce sulla morte di Giovanna Pedretti, la 59enne titolare della pizzeria Le Vignole di Sant'Angelo Lodigiano, trovata morta domenica sulle rive del Lambro. La donna era finita alla ribalta delle cronache per il caso della recensione omofoba e contro i disabili. Prima era stata lodata per la risposta, poi era al finita al centro delle polemiche perché si è ipotizzato che fosse una trovata pubblicitaria. Adesso ci sono due fascicoli. Uno è stato aperto prima della morte della donna, contro ignoti. Riguarda la recensione e si ipotizza l'odio razziale. L'altro è per istigazione al suicidio.

Giovanna Pedretti dagli elogi social alla gogna mediatica

La vicenda di Giovanna Pedretti si consuma nell'arco di pochi giorni. Lei è una ristoratrice di lunga esperienza e gestisce una pizzeria col marito. Sono noti nella loro comunità anche per iniziative di inclusione in favore dei disabili. Venerdì mattina sulla pagina Facebook della pizzeria compare lo screenshot della ormai famosa recensione contro gay e disabili. E c'è anche la risposta della stessa Giovanna Pedretti, che chiede al cliente di non tornare nel locale, diventa virale. Sui social si moltiplicano le lodi per i ristoratori. Dopo poche ore il vento cambia. Vengono sollevati i primi dubbi sulla recensione. A evidenziare incongruenze sono il food blogger Lorenzo Biagiarelli e la compagna, la giornalista Selvaggia Lucarelli. L'effetto anche in questo caso è immediato e iniziano a rinforzarsi i sospetti della trovata pubblicitaria.

Giovanna viene chiamata dai carabinieri come persona informata sui fatti per rendere notizie proprio sulla vicenda della recensione. Ribadisce di non conoscere l’identità del cliente, con le sue parole nega che si tratti di una trovata commerciale. Poi nella tarda serata di sabato Giovanna scompare, il marito ne segnala la sparizione e la donna viene trovata cadavere nel Lambro. Nell'auto ci sono copiose tracce di sangue. Si ipotizza che abbia tentato di togliersi la vita, sul sedile lato guidatore, con una lametta e che solo dopo sia andata verso il corso d'acqua. L'autopsia che sarà eseguita nelle prossime ore scioglierà i dubbi.

Due indagini per la morte di Giovanna Pedretti

Il lavoro degli inquirenti è quindi su due fronti, che però sono legati tra loro. Il primo è relativo alla recensione, i carabinieri risaliranno al mezzo con cui è stata fatta materialmente (un cellulare, un pc) e chiederanno approfondimenti a Google. Il secondo è relativo alla morte di Giovanna Pedretti. Il suicidio resta l'ipotesi più accreditata ma si vuole capire che peso ha avuto tanta improvvisa e mutevole fama.

Emergono anche altri elementi che potrebbero avere un peso. Il primo è la salute di Giovanna. Era molto seguita dal medico di base, ma senza psicologi o psichiatri, per disturbi di natura nervosa legati alla morte per suicidio del fratello dieci anni fa. Il secondo è la situazione economica della donna, che però pare non avesse problemi finanziari. Il terzo dato è la sua reazione agli attacchi sui social. In questo caso entrano in gioco le dichiarazioni del marito Nello. Pare che la donna si fosse lamentata di quanto le stava accadendo ma tra i due non ci sarebbe stato un litigio e Giovanna non avrebbe fatto riferimento a intenti suicidari. Non sono stati trovati biglietti d'addio e non sono emerse ricerche online sui modi e mezzi per togliersi la vita.

La figlia di Giovanna Pedretti, Fiorina, si scaglia direttamente contro Selvaggia Lucarelli: "L'accanirsi è pericoloso. Grazie cara 'signora' per aver massacrato per via mediatica la mia mamma. Cerchi pure la sua prossima vittima". E lo stesso avviene sul profilo Instagram di Biagiarelli, che ha evitato di partecipare al programma di Antonella Clerici di cui è ospite fisso: "Lorenzo, fatti un esame di coscienza, insieme a tutti coloro che l'hanno messa alla gogna".

"Mi dispiace moltissimo della morte della signora Giovanna e il mio pensiero va alla sua famiglia", aveva scritto su Instagram Biagiarelli invitando a riflettere sulle conseguenze del "tentativo di ristabilire la verità. Se si dovesse temere sempre questo epilogo a questo punto dovremmo chiudere tutto, giornali e social".

"Nessuno - le parole di Selvaggia Lucarelli - si pone mai il problema a monte e cioè che scrivere cose non vere può essere pericoloso, poi accade una tragedia (in cui nessuno ovviamente pensa che contino anche il contesto, la vita, i pregressi) ed è colpa di chi ristabilisce la verità. In pratica, siamo arrivati al punto che dare una notizia non è più una responsabilità. Correggerla sì. Altro che black mirror".