Giovanni Baldi, l’operatore sanitario morto di Covid nell’ospedale dove aveva lavorato in prima linea

Ha lottato per dieci mesi, ma alla fine Giovanni Baldi è morto. Operatore socio sanitario del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Crema, Baldi era stato uno dei primi contagiati della prima ondata, quando si era trovato, lui insieme a tanti altri, in prima linea contro il Covid.

Erano le settimane terribili dello scorso anno, gli ospedali di Crema e Cremona sotto pressione in uno dei territori più colpiti dalla pandemia: nel parcheggio dell’ospedale di Crema venne allestito uno ospedale da campo dove operarono i sanitari arrivati da Cuba e ripartiti a fine maggio, dopo due mesi di intenso lavoro.

Giovanni Baldi, come raccontato i quotidiani locali, lavorava al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Crema. Dopo aver contratto il coronavirus nella seconda settimana di marzo, le sue condizioni erano peggiorate rapidamente. D

opo un lungo periodo in terapia intensiva, Baldi era stato trasferito in una struttura riabilitativa nel bresciano. Nel weekend è stato portato d’urgenza in ospedale, il “suo” ospedale, per il subentrare di alcune complicazioni. Lì Giovanni Baldi è morto, dopo una battaglia contro contro il virus durata dieci mesi. Aveva 56 anni.