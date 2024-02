Il massacro di Altavilla, Antonella e i figli uccisi per "liberarli da Satana". Oggi l'interrogatorio di Giovanni Barreca

Oggi, 14 febbraio, è il giorno in cui Giovanni Barreca, Massimo Carandente e Sabrina Fina potranno dire la loro verità. Sono in carcere a Palermo per l'omicidio della moglie di Barrecca, Antonella Salamone, e i loro figli minori: Emanuel (5 anni) e Kevin (16). Per tutti l'accusa è di omicidio plurimo e soppressione di cadavere.

Barreca e la coppia di palermitani potranno scegliere di non rispondere al gip, anche se il muratore ha già confessato. È stato lui, nella notte tra sabato e domenica, a chiamare i carabinieri: "Ho ucciso la mia famiglia, venite a prendermi". Unica sopravvissuta alla strage, la figlia 17enne.

I delitti sarebbero avvenuti per un delirio religioso, per "togliere il demonio" e la coppia arrestata con Barreca - secondo le prime ipotesi - lo avrebbe spinto a compiere i delitti. Intesi come riti purificatori. La stessa figlia 17enne, trovata in stato di choc e interrogata subito dopo la scoperta dei cadaveri, ha parlato di un esorcismo fatto dal padre e dalla coppia per scacciare i demoni dall'abitazione.

Come sono stati uccisi Antonella Salamone e i figli Kevin ed Emanuel

Secondo i primi esami, Antonella è stata uccisa per prima. Il corpo è stato bruciato e il cadavere sepolto in un terreno vicino alla villetta di famiglia. Di lei sono stati trovati solo pochi resti carbonizzati. Accanto alle spoglie c'erano vestiti e suppellettili della donna. Kevin ed Emanuel Barreca prima di essere uccisi sarebbero stati torturati con attizzatoi e catene. I due ragazzini sarebbero poi stati soffocati. Il più grande è stato trovato sul lettino attaccato a una catena.

Le ultime ore di vita di Antonella Salamone

Uno degli interrogativi ancora senza risposta è quando Antonella Salamone è stata uccisa. Si ipotizza infatti che la donna possa essere stata aggredita a morte, bruciata e sepolta fino a dieci giorni prima del ritrovamento dei resti. Sappiamo però che giovedì 8 febbraio la donna era viva. Un'informazione che arriva da un commerciante della zona. "Ho visto Antonella Salamone giovedì 8 febbraio, alle 16.15, abbiamo parlato per dieci minuti davanti alla mia agenzia in via Roma. Voleva darmi dei volantini perché si stava accingendo a vendere dei cosmetici. Mi ha detto che il 24 febbraio ci sarebbe stato un incontro con il responsabile per la vendita di questi prodotti e ha invitato me e la mia compagna. Era tranquilla", racconta il titolare di un'agenzia di poste private di Altavilla a Pomeriggio Cinque (video in basso). "Conoscevo bene sia Antonella che Giovanni - aggiunge il commerciante -. Sapevo che erano evangelisti ma non abusavano della parola di Dio come i fanatici della religione". Per lui Barreca era "un ragazzo tranquillo che si alzava la mattina per andare a lavorare. Si arrangiava, come tanti. Non era invasato. Non so come sia potuto accadere quello che è successo, forse una sudditanza psicologica, qualcuno che lo ha plagiato".

L'uomo è convinto che Barreca non possa aver compiuto il triplice delitto da solo. "È minuto, non penso che da solo potesse fare quello che è stato fatto". Di paure Antonella a lui non aveva mai parlato. "I corrieri non arrivano qui - dice riferendosi alla casa dei Barreca -, così Antonella faceva il fermo posta da me, spesso venivo io a portare i pacchi. Diceva che voleva andare via, non si trovava qui, è stata una vita fuori, aveva un rapporto bellissimo con il fratello. Solo questo ci diceva. Mai raccontato di paure". Ecco perché quando domenica si è diffusa la notizia del massacro l'uomo è rimasto "scioccato". "Non potevo crederci, sembrava una famiglia normale".