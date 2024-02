La mattanza di Altavilla "per cacciare Satana", Barreca ha ucciso prima la moglie e poi i figli. L'orrore durato per giorni

Una mattanza - moglie e due figli su tre uccisi barbaramente - compiuta per un rito esoterico e scoperta solo dopo giorni. Questo è quello che sappiamo finora su quanto accaduto ad Altavilla (alle porte di Palermo) dove Giovanni Barreca, muratore di 54 anni ha ucciso la moglie Antonella Salamone (41 anni) e i due figli Emanuel e Kevin (5 e 16 anni) risparmiando solo la figlia di 17 anni. Lui è in carcere, in manette c'è anche una coppia di amici dell'uomo: Sabrina Fina (42 anni palermitana) e il marito Massimo Carandente (50enne campano).

L'orrore, come detto, è stato scoperto nella notte tra sabato e domenica quando Barreca ha chiamato i carabinieri confessando i delitti. Tutto il resto è in fase di ricostruzione. I punti oscuri sono tanti: le tempistiche del massacro, la dinamica, il movente, il motivo per cui la figlia si è salvata, il ruolo dei complici.

Iniziamo per gradi. Il primo grande interrogativo riguarda giorni e orari dei delitti. Antonella, Kevin ed Emanuel non sarebbero stati uccisi nello stesso momento. Si ipotizza che la donna sia stata uccisa giorni prima che Barreca si autodenunciasse, forse anche dieci. Il corpo è stato bruciato e il cadavere sepolto in un terreno vicino alla villetta di famiglia. Di lei sono stati trovati solo pochi resti carbonizzati. Accanto alle spoglie c'erano vestiti e suppellettili della donna. Difficile anche per i medici legali che dovranno eseguire l'autopsia chiarire come sia stata assassinata e l'esatta data della morte. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, basate anche sulla confessione di Barreca e sul racconto della figlia 17enne, poi sarebbe toccato ai fratellini che prima di essere soffocati sarebbero stati sottoposti a sevizie. Sui corpi sono stati trovati lividi e ferite. Secondo indiscrezioni i due ragazzini sarebbero stati incaprettati. Il decesso sarebbe avvenuto "almeno 36 ore" prima del ritrovamento dei corpi.

Movente. La strage sarebbe stata compiuta per un rito esoterico. Per liberare dal demonio la donna e i figli. Il fatto che accanto ai resti della moglie ci fossero degli oggetti porta a pensare a un vero proprio rituale dove il fuoco serve a purificare. "Mia moglie e i miei figli erano posseduti da Satana, li ho liberati", avrebbe detto Barreca. Di lui sappiamo che viene descritto dai conoscenti come un fanatico religioso. Negli ultimi anni si era avvicinato a santoni, organizzava riunioni di preghiera. Si è parlato di sette sataniche, ma al momento quest'ultima è solo una voce. Barreca aveva frequentato soprattutto la comunità evangelica, ma poi se ne era allontanato. Avrebbe invece stretto sempre più i rapporti con la coppia arrestata: Sabrina Fina e Massimo Carandente.

Il loro ruolo è un altro punto tutto da chiarire. Entrambi fanatici religiosi, si ipotizza che abbiano istigato Barreca a sterminare moglie e figli per allontanare il demonio. "Satana sta usando i pastori corrotti" o "Quando il popolo di dio prega, il diavolo trema", scriveva Carandente in alcune delle decine di post dedicati ad argomenti religiosi e a sedicenti pastori e guaritori.

Altro punto poco chiaro: la sorte della terza figlia di Barreca. La diciassettenne è stata risparmiata. Perché? Cosa ha visto? Era presente? I carabinieri l'hanno trovata in stato di choc e appare probabile che sia rimasta per ore nell'abitazione accanto ai cadaveri dei fratelli.

Kevin ucciso da papà Giovanni, l'ultimo messaggio al compagno di scuola

Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti c'è anche un messaggio inviato da Kevin, il sedicenne ucciso dal padre Giovanni assieme al fratellino Emanuel e alla mamma Antonella Salamone, a un compagno di scuola. Risale al 4 febbraio. Kevin ha scritto che il bambino gli diceva che c'erano i demoni in casa. A raccontarlo è lo stesso compagno di scuola: "I demoni - aggiunge - avrebbero ucciso e distrutto la loro famiglia. Mi aveva anche detto che erano entrate in casa due persone che credo venissero chiamate fratelli di Dio".

"Quella coppia parlava di demoni da bruciare"

"Mi sorella ha detto che queste due persone sono entrate nella loro famiglia. Gli dicevano che i demoni erano dentro mia sorella e mio nipote e praticamente dovevano essere bruciati e sepolti i demoni". È la drammatica testimonianza di Calogero Salamone, fratello di Antonella, in un'intervista al Tg1. "Noi - racconta l'uomo - pensavamo che dovevano essere in modo figurato e noi cercavamo a nostra sorella di mandare via queste persone. Praticamente quello che li teneva in casa era lui. Loro si sono infilati in casa e gli hanno detto che dovevano dormire lì per togliere gli spiriti di casa. Abbiamo detto a mia sorella di andare via ma lei non riusciva a partire perché i miei nipoti erano abituati qua. Io l'amavo mia sorella e i miei nipoti. Lui non ha problemi psichici è sano di mente che non passi questa versione perché ha sempre imbrogliato le cose".