Giovanni Fresi: il gioielliere ucciso a bastonate dal figlio

Omicidio nella notte ad Arzachena, nota località della provincia di Sassari. Al culmine di una lite, un uomo di 28 anni ha ucciso il padre, colpendolo alla testa con un bastone di ginepro, poi ha ferito una donna e ha aggredito i carabinieri intervenuti sul posto. È successo nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre per strada, in viale Costa Smeralda. L'uomo, Michele Fresi, è stato arrestato e portato in caserma a Olbia per essere interrogato: si è avvalso della facoltà di non rispondere. La donna e due carabinieri sono stati portati in ospedale.

La vittima è Giovanni Fresi, orefice di 58 anni, molto noto ad Arzachena: è morto sul colpo. Soccorsi inutili. Ora i carabinieri indagano per fare piena luce su quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Giovanni Fresi è stato avvisato dopo l'una del mattino che il figlio stava dando in escandescenze in viale Costa Smeralda, fuori da un locale dove stava trascorrendo la serata, forse sotto l'effetto di alcol o stupefacenti.

Il genitore è subito intervenuto per riportarlo a casa, ma non è riuscito a calmare il figlio. Michele Fresi ha reagito con violenza, ha raccolto un grosso pezzo di ginepro da terra e ha colpito il padre ripetutamente al cranio, uccidendolo. Una donna è rimasta ferita, così come due militari. Tutti i feriti sono stati portati in ospedale.

Il 28enne, che aveva da tempo problemi con l'abuso di sostanze stupefacenti e di alcol ed era già noto alle forze dell'ordine per i suoi scatti d'ira, è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono in corso gli accertamenti sulla salma del padre che non è stata ancora restituita ai familiari.