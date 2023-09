Muore, a soli 56 anni, durante una colonscopia: indagati i medici

Un test diagnostico di routine, effettuato quotidianamente da milioni di italiani, che si trasforma inspiegabilmente in tragedia. Giovanni Giannone, consulente finanziario di 56 anni, è morto all'ospedale di Modica (in provincia di Ragusa) dove si era recato per sottoporti a una colonscopia, un comune esame endoscopico del colon e dell'apparato digerente.

Secondo le prime ricostruzioni, ad accorgersi che qualcosa non andava è stata la moglie che aveva accompagnato il marito. La donna aveva inizialmente notato uno strano nervosismo e viavai nella stanza dove l'uomo era sottoposto all'esame. Dopo aver chiesto chiarimenti ai medici gli è stata rivelata la terribile notizia.

I famigliari hanno querelato l'ospedale e i sanitari e la vicenda è ora nelle mani della Procura. Gli inquirenti hanno disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo che sarà essenziale per fare luce sulle cause del decesso. Intanto serpeggia la rabbia e l'incredulità in tutta la comunità della cittadina siciliana. Una morte assurda a maggior ragione per un esame che, dopo i 50 anni, viene consigliato come test di screening a tutta la popolazione e che è ritenuto un esame sicuro e generalmente privo di rischi per il paziente. La cartella clinica dell'uomo è stata intanto sequestrata dagli investigatori.

