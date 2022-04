Giovanni Guarino ucciso al luna park: fermati due ragazzini

Due 15enni sono stati fermati dalle forze dell'ordine per l'omicidio di Giovanni Guarino, il 18enne ucciso domenica sera a Torre del Greco.

Omicidio Guarino, due fermati

La procura dei minori di Napoli ha decretato il fermo di due giovanissimi di Torre Annunziata indagati per l'uccisione del giovane. Dopo una lunga permanenza all'interno del commissariato di via Sedivola, i magistrati si sono convinti del loro ruolo nell'uccisione di Guarino e hanno deciso di portare la loro posizione all'attenzione del Gip. I due giovanissimi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. A stringere loro le manette ai polsi sono stati gli agenti del commissariato corallino agli ordini del primo dirigente Antonietta Andria.

Le indagini hanno condotto a loro due come i protagonisti della lite per futili motivi sfociata nel sangue all'interno del luna park allestito a via Nazionale. Gli investigatori si sono convinti del loro ruolo all'interno della rissa per una serie di elementi. Tra questi, l'analisi delle telecamere di sorveglianza dell'area e il ritrovamento di alcuni abiti sporchi di sangue. Le indagini sono in corso. I due ragazzi fermati avrebbero dei legami con esponenti del clan Gallo-Cavalieri di Torre Annunziata e già erano stati segnalati per altre condotte violente.

Un altro ragazzo coinvolto nella lite è rimasto ferito e si trova ricoverato in ospedale.

Giovanni Guarino ucciso: il ricordo di chi lo conosceva

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Video di Massimo Romano / NapoliToday

"Che cosa c'è da dire? Hanno distrutto una famiglia". Ha gli occhi lucidi Luciano Garofalo. Giovanni Guarino era suo cugino. Di più, quasi un fratello: "Lo abbiamo cresciuto tutti perché lui era il cocco di casa" racconta. Quando il 19enne è stato ucciso a colpi di coltello nel luna park di Leopardi, a Torre del Greco, Luciano non c'era. "Mi hanno raccontato qualcosa dopo. Ci sarebbero stati questi due ragazzi che in continuazione gli chiedevano che cosa avesse da guardare. Lo hanno preso alle spalle. Lo hanno aggredito e ammazzato. Hanno messo in giro la voce che mio cugino volesse fare una rapina. Lui però non era armato, loro si. Se scendi da casa con un coltello è perché pensi di volerlo usare".

Solo una richiesta: "Che Giovanni venga ricordato per quello che era. Un ragazzo dolce, lavoratore, che imparava il mestiere dal padre e poi lavorava anche come fruttivendolo dallo zio. Non era un litigioso".