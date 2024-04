Giovanni Motisi, ecco il volto dell'ultimo grande latitante: il nuovo identikit

Ecco il suo volto oggi. La polizia di Stato ha diffuso il nuovo identikit di Giovanni Motisi, l'ultimo grande latitante protagonista della fase stragista di Cosa nostra, le cui ricerche proseguono senza sosta. Irreperibile dal 1998, Giovanni Motisi è inserito nell'elenco dei latitanti di massima pericolosità, redatto dal gruppo integrato interforze della direzione centrale della polizia criminale, nell'ambito del cosiddetto "programma speciale di ricerca" del ministero dell'Interno. È l'ultima primula rossa della mafia siciliana, ha 65 anni ed è detto "u pacchiuni", il grasso. Nato l'1 gennaio 1959 a Palermo, è ricercato a livello nazionale e internazionale, insieme agli altri due latitanti ritenuti più pericolosi dopo la morte di Matteo Messina Denaro (Attilio Cubeddu e Renato Cinquegranella).

Sfruttando le professionalità e le avanzate tecnologie del servizio di polizia scientifica della polizia di Stato, sono state "rivisitate" e attualizzate alcune immagini del latitante, risalenti agli anni '80 ed alla fine degli anni '90, con la tecnica della cosiddetta "age progression". Tecnica che consiste nell'invecchiamento fisionomico progressivo, partendo dalla studio e dall'attualizzazione di alcuni specifici profili antropometrici che caratterizzano la famiglia di appartenenza del ricercato.

Si è così realizzato un prototipo con alcune possibili variazioni degli attuali connotati del viso di Motisi. Si tratta di un ulteriore tentativo di stringere il cerchio delle indagini per arrivare alla sua cattura. Il nuovo identikit agevolerà il lavoro degli investigatori del servizio centrale operativo e della squadra mobile di Palermo, ma potrà servire anche, si augura la polizia, a sollecitare la collaborazione dei cittadini.

Chi è Giovanni Motisi

Giovanni Motisi, condannato all'ergastolo, è ritenuto responsabile, con sentenze definitive, dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio, strage, porto e detenzione abusiva di armi da guerra, incendio doloso, estorsione. Di professione pasticciere, si è distinto per la sua adesione all'ala stragista corleonese di Cosa nostra ed era riconosciuto come un killer pericoloso e spietato. È stato condannato per diversi omicidi, tra cui quelli a Palermo il 6 agosto del 1985 del vice questore aggiunto Ninni Cassarà e dell'agente di scorta Roberto Antiochia. E poi per l'omicidio di Antonino Puccio, nel 1989 uno dei protagonisti del complotto contro Totò Riina.

Il latitante, oltre alla sua militanza militare in uno dei più potenti mandamenti mafiosi - quello di "Pagliarelli", diretta propaggine sul territorio del clan dei corleonesi di Totò Riina -, ha intrecciato nel corso degli anni uno strettissimo rapporto con esponenti mafiosi di alto livello del capoluogo siciliano. Giovanni Motisi era considerato il killer di fiducia di Totò Riina, secondo un collaboratore di giustizia presente anche quando si parlò per la prima volta di uccidere il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Le sue ultime apparizioni

Abbiamo poche tracce sul suo conto. Nel 1999, durante la perquisizione della sua villa di Palermo, all'Uditore (nei pressi di via Bernini, la stessa zona in cui ha trascorso gli ultimi anni di latitanza Totò Riina con la moglie e i figli) spuntò una fitta corrispondenza tra lui e la moglie Caterina Pecora, figlia di costruttori in odore di mafia. Ovvero bigliettini recapitati da "postini" fidati, assieme a vestiti e regali. Ed è dello stesso anno l'ultima apparizione certa in Sicilia di "u pacchiuni", alla festa di compleanno della figlia: nelle foto ritrovate diversi anni dopo, risaltano le pareti coperte con lenzuola bianche per non far riconoscere il posto.

In un'intercettazione del 2016, Giuseppe Calvaruso - condannato a 16 anni perché ritenuto il nuovo capo del clan di Pagliarelli - ha raccontato che, assieme a Vincenzo Cascino, sarebbe stato l'unica persona autorizzata ad incontrare il latitante Motisi: "Tutto il lavoro lo facevo io, ma era lui che gli diceva 'va fatti quest'appuntamento', 'come si deve impostare', 'così, colì', lo voleva bene assai, bene assai e gli unici che ci andavamo eravamo io e lui". Da allora più niente o quasi, tanto da alimentare il sospetto - abbastanza ricorrente nelle lunghe latitanze - che Motisi possa essere morto. Ma la caccia al boss palermitano non è stata dichiarata definitivamente chiusa.