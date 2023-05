Naufragio all'Asinara: nuove accuse a carico di Giovannino Pinna

Nuove accuse a carico di Giovannino Pinna. È indagato per omicidio colposo il 35enne finito alla deriva al largo di Stintino, nel nord della Sardegna, lo scorso 12 aprile e ritrovato miracolosamente vivo sulla riva più di 24 ore dopo. Nel naufragio avvenuto nel golfo dell'Asinara ha perso la vita il cugino di Pinna, Davide Calvia, di 38 anni, il cui cadavere è stato ritrovato solo 10 giorni dopo in una caletta a pochi chilometri da Castelsardo, in provincia di Sassari.

A riportare la notizia delle nuove ipotesi di reato è "La Nuova Sardegna". Pinna è stato convocato dalla procura di Sassari che gli contesterebbe anche il furto della barca su cui stavano navigando i due cugini sassaresi al momento dell'incidente. Nessuno dei due in effetti aveva un natante né di proprietà né a disposizione. A Porto Torres, proprio nel pomeriggio del 12 aprile, era però sparito un semicabinato di sei metri. Si tratta della stessa barca utilizzata dai due uomini poi naufragati? A stabilirlo saranno le indagini.

Già dopo essere stato dimesso dall'ospedale Pinna era stato indagato per naufragio colposo. Ora viene accusato anche di omicidio colposo: pur senza volerlo - questa sarebbe la tesi accusatoria - avrebbe provocato la morte del cugino nel corso di una battuta di pesca finita in tragedia. Nei prossimi giorni il 35enne verrà sentito dal pm che coordina le indagini.