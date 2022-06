L’avvocato degli stalker tira in ballo "gli amanti" della vittima: giudice chiama i carabinieri

Doveva difendere due presunti stalker e per farlo ha tirato fuori una denuncia per adulterio contro la donna, parta offesa nel processo. Così ha interrogato i due accusati di stalking, cercando di farli parlare di fantomatici “amanti” della donna. Il giudice ha dichiarato inammissibili le domande ma, di fronte alle intemperanze del legale, ha chiamato i carabinieri sospendendo il dibattimento.

È quanto accaduto in un procedimento penale al tribunale di Milano. Si stava discutendo il caso di due uomini di origini tunisine imputati di stalking. Sono il fratello e il nipote dell’ex marito della vittima. Secondo le accuse i due uomini avrebbero perseguitato la donna per convincerla a rimettere le denunce per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia a carico del suo ex marito. Così i due imputati, sono finiti a processo per una serie di molestie avvenute nell’estate del 2018.

Ad un certo punto, quando i due imputati sono saliti sul banco dei teste, l’avvocato li ha interrogati su una denuncia presentata dall’ex marito (fuggito cinque anni fa in Tunisia dopo una serie di condanne per violenza sessuale, maltrattamenti) della donna in Tunisia, dove l’accusava di adulterio. Il legale avrebbe cercato di screditare la donna, chiedendo ai due di una presunta serie di amanti di quella che, nel processo, è la parte offesa. Un comportamento poco gradito alla toga milanese, che ha respinto le domande dell’avvocato, il quale non ha moderato i toni, costringendo il giudice a chiamare i carabinieri e a sospendere così l’udienza.

Sarà ora l'Ordine professionale, a cui sono stati trasmessi gli atti, a valutare la posizione dell’avvocato, accusato di avere messo in atto una sorta di “victim blaming”, termine con cui si indica la tendenza di colpevolizzare le vittime di violenze.