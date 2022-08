Giulia e Alessia Pisanu, tutte le domande senza risposta: oggi l'ultimo saluto

Oggi i funerali di Alessia e Giulia Pisanu, le due sorelle di Castenaso (Bologna) che sono morte domenica mattina investite da un treno in stazione a Riccione. Dalle 8, nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio a Castenaso, sarà aperta la camera ardente e alle 10.30 si celebreranno le esequie.

Sarà una cerimonia pubblica aperta a tutti, perché le due sorelle "erano molto amate in paese". La famiglia Pisanu, che in questi giorni ha spalancato il cancello della propria casa al cordoglio di moltissime persone, ha espresso il desiderio di una cerimonia semplice al termine della quale i due feretri saranno condotti a piedi verso il cimitero comunale. A Castenaso sarà proclamato il lutto cittadino. La famiglia non consente riprese audio-video e fotografie all'interno della chiesa.

Assieme a tutta la città e all’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Gubellini saranno presenti i rappresentanti della prefettura di Bologna, della questura, della Regione, del Comune e della Città Metropolitana. Tra i presenti anche i rappresentati della questura di Rimini che hanno svolto le prima indagini sulla tragedia e la sindaca di Riccione.

Le indagini sull'incidente

Sul fronte delle indagini, probabilmente non si saprà mai cosa avessero in mente le due giovani in quei dieci secondi trascorsi sui binari. È successo tutto in un attimo. Forse volevano attraversare i binari? Ma il treno fermo sul secondo binario era diretto ad Ancona e non verso il Bolognese. Che senso aveva che lo volessero raggiungere?

Giulia, 16 anni ancora da compiere, vestito nero, scende tra le rotaie e guarda il Frecciarossa che le viene addosso. Alessia, 15 anni, vestito verde e stivali in mano, è seduta sulla banchina e all'ultimo si butta e muore con lei. Solo altre testimonianze potrebbero fornire elementi utili, non ci sono video dei secondi che hanno preceduto l'impatto.

I macchinisti hanno visto le ragazze tra le rotaie: frenano, lampeggiano, suonano la sirena. La sedicenne però rimane lì in mezzo, qualcuno testimonia di averla vista guardare il Frecciarossa che le viene addosso, altri che è rivolta dall’altro lato. Intanto anche Alessia è scesa sui binari, forse per avvertire la sorella del pericolo, forse capisce che ormai è troppo tardi e tenta di tornare indietro senza gli stivali che si è tolta poco prima, chissà perché.

Vane le urla degli altri viaggiatori sulla banchina che si sono accorti di cosa stava per succedere e il fischio prolungato dell'ETR Freccia Rossa, in arrivo da Pescara. Quel treno può viaggiare a 200 chilometri orari. Il Frecciarossa ha trascinato i corpi per almeno settecento metri. La tragedia di Riccione ha scosso l'Italia intera.